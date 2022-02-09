ФИФА получила 17 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2022

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вчера, 13:39

Начало продаж билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре породило огромный спрос во всём мире. Первый период продаж стартовал 19 января и завершился 8 февраля.

За это время болельщики со всего мира отправили 17 млн заявок на билеты. Самый высокий спрос исходил от фанатов из Катара, за ними следовали любители футбола из Аргентины, Бразилии, Англии, Франции, Индии, Мексики, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и США .

Самыми востребованными стали билеты на финал турнира, который состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил». Только на этот поединок было подано 1,8 млн заявок.

Отметим, что на ЧМ –2018, который состоялся в России, в первый период продаж было подано почти 3,5 млн заявок.

Чемпионат мира в Катаре будет сыгран с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.