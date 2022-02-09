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ФИФА получила 17 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2022

вчера, 13:39

Начало продаж билетов на чемпионат мира по футболу в Катаре породило огромный спрос во всём мире. Первый период продаж стартовал 19 января и завершился 8 февраля.

За это время болельщики со всего мира отправили 17 млн заявок на билеты. Самый высокий спрос исходил от фанатов из Катара, за ними следовали любители футбола из Аргентины, Бразилии, Англии, Франции, Индии, Мексики, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и США.

Самыми востребованными стали билеты на финал турнира, который состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил». Только на этот поединок было подано 1,8 млн заявок.

Отметим, что на ЧМ–2018, который состоялся в России, в первый период продаж было подано почти 3,5 млн заявок.

Чемпионат мира в Катаре будет сыгран с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Перевод с fifa.com
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Все комментарии
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 18:13
Гелевый точно прикупил несколько. Хоть с трибуны, но понаблюдать надо.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:05
Так какой ЧМ по футболу самый лучший ?
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:05
Чё там делать.В Катаре одна пыль и скукота
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:01
Неплохо на этом заработают.
dok66
dok66
вчера в 15:34
Судя по всему ФИФА постарается нажиться здесь по полной . Катар с его населением в 2.8 млн. человек подал больше всего заявок . Катар самая богатая страна в мире по ВВП на душу населения (та же Великобритания , вассалом которой был в свое время Катар, имеет как минимум в два раза меньше) . И по какому же принципу ФИФА будет распределять билеты ? Самое простое - поднять цены на билеты . Сразу же половина заявок отпадет .
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:12
Значит в Катаре в 5 раз лучше жить чем в России !
Elliada
Elliada
вчера в 15:00
Россияне походу по телевизору будут смотреть
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:51
Политики и народ не всегда идут нога в ногу.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:48
А что тут делают такие страны как Англия, Франция и США, которые были против ЧМ в Катаре, призывая к бойкоту турнира из-за смертей рабочих при строительстве стадиона в Катаре. Как они теперь будут с этих трибун смотреть футбол?
David Young
David Young
вчера в 14:16
Довольно неожиданно, учитывая ситуацию с пандемией.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:15
Ну ничего себе,как много.
shlomo
shlomo
вчера в 14:13
Наверное и цена будет увеличена в связи с таким количеством заявок... за 30 лет стоимость билетов на ЧМ выросла на 572% ( самый дешевый билет на финал ЧМ-2022 стоит 604 долларов, что, кстати, на 32,7% выше, чем на турнире-2018 России..)... ну а так что, туда что 17 миллионов поедут?... билетов все равно будет так же, как у наc - чуть больше 3 миллионов, тем более многие купят на несколько матчей... кстати. один человек может подать заявку на покупку до шести билетов на матч, а всего на турнир можно приобрести не более 60....
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:09
Очень хорошо!
Cat01
Cat01
вчера в 14:03
Заявок много
sash71
sash71
вчера в 13:51
Катар переплюнет всех в доходности
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:48
Хорошее поле для ковида
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