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РФС не подтвердил, что Fan ID введут в июле

сегодня, 21:23

Служба коммуникаций РФС уточнила, какие аспекты введения Fan ID обсуждались на семинаре по лицензированию клубов в Сочи.

Информация о содержании семинара по лицензированию клубов не соответствует действительности. На мероприятии, которое состоялось в начале февраля в Сочи, представители клубов были проинформированы о дате вступления в силу поправок в закон, определяющих возможность использования системы идентификации на спортивных соревнованиях.

При этом конкретный порядок, технические условия и другие подробности применения системы в настоящий момент находятся в проработке у правительства России и федеральных органов исполнительной власти.

После утверждения соответствующих подзаконных актов и иных нормативных документов информация о них будет доведена до лиг, клубов, болельщиков, представителей СМИ и всех заинтересованных лиц.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 23:02
Закон принимает ГД, а затем правительство разрабатывает механизмы его претворения в практику. Обычный порядок. Не разрабатывать же правила, акты, инструкции, порядок, регламент и прочие механизмы прежде, чем будет закон. Это всё равно что телегу ставить впереди лошади.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 22:31
Введут, если митинги какие-нибудь начнутся) И распространят на фитнес-центры и кинотеатры. Продукцию Марвела и качание попы или тягание штанги на выражение своего мнения никто менять не будет)
протон
протон
сегодня в 22:27
Мы еще не решили, будем ли вводить, но ввели. Ввели, но как бы не совсем. Он будет работать, но как и когда мы не определились. Комфорт обеспечим, но как еще не знаем. Он для футбола, но вообще не для него...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:24
Смешно. То есть закон приняли, но как его исполнять, не принято)
ABir
ABir
сегодня в 21:57
То вводят, то не вводят. Ромашка какая-то
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:29
Походу власти хотят заднюю включить.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:27
Это правильно, посмотрим на фанатский цирк!
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