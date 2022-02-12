РФС не подтвердил, что Fan ID введут в июле

Служба коммуникаций РФС уточнила, какие аспекты введения Fan ID обсуждались на семинаре по лицензированию клубов в Сочи.

Информация о содержании семинара по лицензированию клубов не соответствует действительности. На мероприятии, которое состоялось в начале февраля в Сочи, представители клубов были проинформированы о дате вступления в силу поправок в закон, определяющих возможность использования системы идентификации на спортивных соревнованиях.

При этом конкретный порядок, технические условия и другие подробности применения системы в настоящий момент находятся в проработке у правительства России и федеральных органов исполнительной власти.