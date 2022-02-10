Терюшков: «„Химки“ поговорят с фанатами о Fan ID, остальное на их совести»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о трансферах клуба, высказался о возможном увеличении числа команд в РПЛ , а также рассказал о диалоге с фанатами, которые выступили против Fan ID.

Завершена ли трансферная кампания «Химок» в это трансферное окно? Если поступит заманчивое предложение, мы его обязательно рассмотрим. А так, наверное, маловероятно, что будут еще новички. Только если нападающий, данная позиция нам интересна.

Как отношусь к увеличению чемпионата России до 18 команд? С РПЛ мы на эту тему диалога не вели. Что касается моей позиции, думаю, это интересная история для нашего чемпионата, но у нас маленький и сложный календарь.

Вели ли «Химки» диалог с фанатами насчет их протеста из-за Fan ID? Клуб скоро начнет эту работу, поговорит с ними, попросит их поддерживать команду, а все остальное на их совести.