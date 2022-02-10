ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Терюшков: «„Химки“ поговорят с фанатами о Fan ID, остальное на их совести»

вчера, 22:49

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о трансферах клуба, высказался о возможном увеличении числа команд в РПЛ, а также рассказал о диалоге с фанатами, которые выступили против Fan ID.

Завершена ли трансферная кампания «Химок» в это трансферное окно? Если поступит заманчивое предложение, мы его обязательно рассмотрим. А так, наверное, маловероятно, что будут еще новички. Только если нападающий, данная позиция нам интересна.

Как отношусь к увеличению чемпионата России до 18 команд? С РПЛ мы на эту тему диалога не вели. Что касается моей позиции, думаю, это интересная история для нашего чемпионата, но у нас маленький и сложный календарь.

Вели ли «Химки» диалог с фанатами насчет их протеста из-за Fan ID? Клуб скоро начнет эту работу, поговорит с ними, попросит их поддерживать команду, а все остальное на их совести.

Все новости
ФИФА получила 17 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2022
09 февраля
«Добро пожаловать домой». Болельщики «Интера» тепло встретили Моуриньо
09 февраля ФотоВидео
Болельщики «Ньюкасла» посвятили баннер новичку клуба Бруно
09 февраля Фото
«Это чувствовала твоя кошка». Фанаты «Уотфорда» — о травме Зума
08 февраля
Дюков: «Мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов из-за Fan ID»
08 февраля
Дюков: «Fan ID — это идентификационная карточка»
08 февраля
Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 08:08
Вам то хорошо, у вас этой совести нет.
протон
протон
вчера в 22:58, ред.
Люди ещё жалуются на жизнь в Советском союзе... Самое смешное , что даже те кто в то время ещё не жил и не родился! Чем нынешняя власть лучше ? Как по мне так лучше раньше было чем сейчас. Хотя бы нормальные законы принимали в большей мере. Эти нахапали перевели счета. сидят теперь и в ГД законы ставят . Журовы, Яровые, Соловьевы, Валуевы, Терешковы. Роднины.
Futurista
Futurista
вчера в 22:57
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:50
Не хотят так пусть не ходят
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100