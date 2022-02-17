«Бавария» вырвала ничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «РБ Зальцбург»

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вчера, 00:51

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» и «Бавария» сыграли вничью — 1:1.

На 21-й минуте нападающий хозяев Жуниор Адаму открыл счет. Ответить голом мюнхенцы смогли лишь на 90-й минуте встречи — забил хавбек Кингсли Коман.

Ответная встреча состоится 8 марта.

В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Интер».