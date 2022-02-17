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«Бавария» вырвала ничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «РБ Зальцбург»

вчера, 00:51
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург1 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» и «Бавария» сыграли вничью — 1:1.

На 21-й минуте нападающий хозяев Жуниор Адаму открыл счет. Ответить голом мюнхенцы смогли лишь на 90-й минуте встречи — забил хавбек Кингсли Коман.

Ответная встреча состоится 8 марта.

В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Интер».

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Все комментарии
fanat-bavariy1988
fanat-bavariy1988 ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 16:20
Не очень понял ваш вопрос
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ fanat-bavariy1988 (раскрыть)
вчера в 12:36
А сколько на поле было Баварий?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:44
В Мюнхене будет другой результат.
valeron4321
valeron4321 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 09:25
Результат неожиданный, если б не дикий фарт, когда выбивали из пустых ворот и заряженного судьи, разрешающего бить нападающих по ноге со всей дури в чужой штрафной, то результат горел бы 0-3.
fanat-bavariy1988
fanat-bavariy1988
вчера в 09:03
Странная игра Баварий,для букмекеров играли наверное ничья тоже нормально
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 08:55
Обычно Бавария таких соперников как Зальцбург или Лейпциг,уделывает на РАЗ,но тут что то не срослось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну дома Бавария своё возьмет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
barcamilan
barcamilan
вчера в 08:30
даже если бы проиграли, все равно дома разнесут
vova505
vova505
вчера в 08:18
Эх Бавария :(
particular
particular
вчера в 08:10
Интрига сохранилась, но от этого исход не стал менее очевидным...
shlomo2
shlomo2
вчера в 07:59
Все решится в Германии
ОПС
ОПС
вчера в 07:48
От Баварии не ожидал.
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:42
Был уверен, что Бавария не испытает трудностей в этом матче...Ошибся.
beefs
beefs
вчера в 07:35
Надо же и Баварию трясет...
Mangur
Mangur
вчера в 07:23
Машина из Дойчланд не остановима.
112910415
112910415
вчера в 06:26
и все мы, матёрые предсказатели, попали пальцем в небо !
STVA 1
STVA 1 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 04:45
Но по ударам раза в три превосходит Бавария
Ironigor
Ironigor
вчера в 03:56
Бавария что-то последнее время разачаровывает .
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
вчера в 03:26
А что тут такого, "РБ Зальбург" и Бавария разного уровня команды, Баварии очень повезло в этом матче так как фавориты не реализовали свои моменты, теперь баварцам главное у себя дома не потерпеть крупное поражение как от Бохума!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 02:59
Очень неожиданный результат...
амурец
амурец
вчера в 02:42
да уж, неожиданно
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 01:59, ред.
Что то слабо сыграла Бавария. Австрийцы могли и 2:0 счет делать но потащил Ульрих а потом из пустых выбил Павар. Бавария по этому матчу даже на ничью не наиграла. Тупо отскочили.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 01:34
хотел на ливерпуль поставить чирик сегодня. по составам бросилось в глаза, что у интера слишком старая линия полузащиты ( Перешич, Видал, Брозович) и расчитывал на не хватку физики у чёрно - синих во втором тайме с учётом высокого темпа игры за счёт игроков красных...ставить не стал из-за вчерашнего матча псж - реал, побоялся бодания и катания ничейки в Италии...эх, зря!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 01:21
Такой экспресс слился из-за них. Как будто спецом продувают всяким там Бохумам и австрийцам
kust07
kust07
вчера в 01:10
С первых минут ясно было,Баварцы играют на ничью. Не тот настрой.
В ответной встрече надеюсь будет другая Бавария. Более агрессивная,а не такая полусонная,как сегодня.
Bensurr
Bensurr
вчера в 01:09
Решили слить физрука
drug01
drug01
вчера в 01:04
Дома будет иначе
kmhb
kmhb
вчера в 00:55
Игры что-то совсем нет. Скамейки нет. Зальсбург играл очень активно, ну ничья, наверно самый справедливый итог матча.
allemz
allemz
вчера в 00:55
Чот от сосиски и близко стабильностью не пахнет, особенно в обороне, слабовато
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 00:54, ред.
на морально-волевых отскочили,а я то подумал,что ребята досрочно в 1/4
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 00:54
Вот вам и главный фаворит лч)
Неожиданный результат
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