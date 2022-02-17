«Бавария» вырвала ничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «РБ Зальцбург»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» и «Бавария» сыграли вничью — 1:1.
На 21-й минуте нападающий хозяев Жуниор Адаму открыл счет. Ответить голом мюнхенцы смогли лишь на 90-й минуте встречи — забил хавбек Кингсли Коман.
Ответная встреча состоится 8 марта.
В параллельном матче «Ливерпуль» обыграл «Интер».
В ответной встрече надеюсь будет другая Бавария. Более агрессивная,а не такая полусонная,как сегодня.
В ответной встрече надеюсь будет другая Бавария. Более агрессивная,а не такая полусонная,как сегодня.
Неожиданный результат
Неожиданный результат