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Гол Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Реалом». Месси не забил пенальти

сегодня, 00:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

ПСЖ оказался сильнее «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Килиан Мбаппе на 90+4 минуте встречи.

На 61-й минуте матча форвард парижан Лионель Месси не реализовал пенальти.

Ответный поединок состоится 9 марта в Мадриде.

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Все комментарии
steelhead
steelhead
сегодня в 01:45
Без Казимиро, а это сейчас 50% Реала, ПСЖ в гостях уничтожит сливочных. Если чуда не произойдет, разумеется. А его не произойдет.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:33
Мбаппе красавчик, по игре свой гол заработал-заслужил!
Реал сам виноват, надо было играть в Футбол, а не стоять возле своих ворот
в Мадриде всё решится
Nazi
Nazi
сегодня в 01:32
Мбаппе будет казлом если уйдет в этот Реал.

Лейси это отработанный хлам... Нак его покупали. Париж играл вдесятером сегодня...
протон
протон
сегодня в 01:32, ред.
Гипотетически если допустить что ПСЖ выиграл ЛЧ этот кубок будет по моё мнение неким искусственным в котором нет чувств что вложили потом командной игры. Нет эмоций, что шли к этой победе годами внося лепту чемпионов. Реал обязан проходить Псж.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:26
Будь на месте Реала Атлетико. Все ьы кричали про поганый автобус
Dan_Madrid
Dan_Madrid
сегодня в 01:26
Ужас. Просто ужас. Надеюсь мбаппе не передумает переходить в реал. Летом ждём тен хага. Полузащиту новую строить нужно. Много изменений будет летом. Мбаппе, рюдигер, ауар срочно нужны.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 01:26
Фактор своего поля. Ну и Реал нереальный был...
kmhb
kmhb
сегодня в 01:19
ПСЖ играл лучше, Реал, можно сказать, легко отделался.
SHКIPER
SHКIPER
сегодня в 01:18
Пешеход так хотел прервать серию из 7 матчей без голов,что отобрал пенку у Мбаппе и обделался))
Леха Малышев
Леха Малышев
сегодня в 01:17
В ответном матче будет разгром Реала, дай бог если хотя бы один мяч сливочные смогут забить, да и то наверное только с пенальти. Сегодня я видел на поле сборную России в белой форме и прекрасного вратаря. Нельзя полагаться на то что ты встанешь раком и раздвинешь булки и никто тебе не засадит! В итоге засадил мбаппе
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:14, ред.
ПМСси в воём стиле, решил топить Париж!!! Вовремя его Барса сбагрила!!!
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 01:14
Мадрид это тихий ужас. Казимиро и Менди аут в ответной игре. ПСЖ раздавит их в Испании на контратаках. В такой Реал Мбаппе надо подумать: идти или нет.. ПСЖ это мощь, но не хватает сыгранности.
SHКIPER
SHКIPER
сегодня в 01:13
В ответном матче Бензема будет в тонусе.
SHКIPER
SHКIPER
сегодня в 01:12
Много интересного в матче случилось.Рекорд мосси 0 голов уже в 8 матчах, гол Мбаппе своему новому клубу.
da da da
da da da
сегодня в 01:11
все по делу,жаль не крупно,Реал опозорил Примеру таким футболом.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 01:10
Папа Карло сделает правильные выводы и 9 марта порвёт ПСЖ.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 01:08
Игра шла под полную диктовку ПСЖ!!!!!!!!!!!!!!!Откуда у Реала 43% владения-без понятия!!!!!!!!!!!!!!Они суммарно владели мячем от силы 6-8 мин из 90!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тут абсолютно заслуженная победа ПСЖ!!!!!!!!!!!!!!!!Лео мог закопать ПСЖ,отвратительным ударом с пенальти,которого ,по большому счету ,и быть не должно было!!!!!!!!!!!!!!!Нельзя так жадничать!!!!!!!!!!!!!!!!Был бы одним из лучших на поле т.к 3 раза отдал мячи под очень опасные моменты,а в результате это может аукнутся в Испании,хотя тут по фиг кто выиграет,не болею ни за кого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Мбаппе-красавчик,исполнил,так исполнил!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Реал сам на себя не похож был- ноль опасных моментов у ворот ПСЖ!!!!!!!!!!!!!!!!Матч напомнил(если честно и уже который раз буду писать) игру Россия-Испания ну или Зенит-Боруссия!!!!!!!!!!!!!!!!!Не думал я,что вот такой беспомощный Реал,предстанет сегодня на стадионе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А игрокам ПСЖ,надо устроить тёмную Лео ,за его гнусный поступок(а-ля Дзюба)!!!!!!!!

Но это тоже хорошо т.к матч в Испании будет жарче,всее таки 1-0 а ни 2-0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 01:07
Одни умеют играть но не хотят, другие хотят но не могут
амурец
амурец
сегодня в 01:07, ред.
Да уж, не ожидалось такого от Реала так закрыться и полностью готдать поле ПСЖ, хотя и парижане не смогли извлечь сильную выгоду и выиграли только благодаря блестящем действием Мбаппе, ну и золотомячист всем доказал свою бесполезность
Mangur
Mangur
сегодня в 01:07
Вме решится во второй игре
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:06
С победой парижский клуб. Килиан "Донателло" Мбаппе зарешал в очередной раз. Вытащил Месси, который полностью провалил очередной матч, плюс не забил пенальти. Трусость Карло Анчелотти зашкаливает. За что и получил эту оплеуху. Если ты играешь в такой оборонительный футбол, почему ты не выпускаешь чистого защитника Начо Фернандеса, вместо уставшего Дани Карвахаля? Зачем этот Лукас Васкес там нужен? Почему не выпускаешь Бэйла пораньше, учитывая то, что Карим Бензема после травмы? Очень много вопросов к тренеру. Спасибо тем умникам, которые продали всех правых защитников, не смотря на то, что Карвахаль явно не молодеет. Ответная игра теперь очень сложная будет, учитывая то, что Каземиро не будет. И непонятно, в какой форме будет Бензема. Тибо Куртуа герой сегодняшнего матча, но Мбаппе и два защитника Реала всё испортили ему. Успехов Реалу!
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:06
Судя по этой игре - будет тоже самое.
Agamaga........
Agamaga........ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 01:05
Ему идёт, когда он раздражает окружающих.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:05
Если они дома покажут такой футбол, то собственные болельщики их сожрут)
Это был просто кошмар.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:04
Несмотря на горечь поражения, настроение позитивное
Наверняка на Анчелотти польются потоки, но тактика была верна, в стиле Атлетико. По сути пол-минуты не додержались.
С учётом отмены выездного гола и мощи атаки ПСЖ, на выезде так и стоило играть.

Невероятный восторг вызывает Мбаппе, действительно гений.

Куртуа, вне всяких сомнений, великий вратарь.

Винисиус по-прежнему самый, но перспективный, молодой игрок. Волновался ужасно.

Париж с победой по делу, но не стоит верить в итоговую победу. Реал будет атаковать, и атаковать гораздо функциональней, чем ПСЖ. Ничего не потеряно, опять же из-за отмены выездного гола.

Супер-футбол, для тех, кто понимает. Невероятный уровень исполнения с обеих сторон.
allemz
allemz ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:03, ред.
Слабое утешение, сам верил в Реал, но сегодняшняя игра показала совсем иной расклад. Парижане возили королевичей как дворовую школоту, а на одном Куртуа далеко особо не уедешь. В ответке парижане поудачливей на голы будут
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
сегодня в 01:03
ему бы вручить Золотую Тень.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:02
Месси теперь будет на первой полосе газет и потеснит каких то фигуристок.
KnowSoccer
KnowSoccer ответ KnowSoccer (раскрыть)
сегодня в 01:02
простите за орфографию ))) писал на эмоциях ))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 01:02
Месси идёт к новому золотому мячу,блестящая игра великого
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