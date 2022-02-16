Гол Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Реалом». Месси не забил пенальти

ПСЖ оказался сильнее «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0.
Единственный гол в этом матче забил Килиан Мбаппе на 90+4 минуте встречи.
На 61-й минуте матча форвард парижан Лионель Месси не реализовал пенальти.
Ответный поединок состоится 9 марта в Мадриде.
P.S. ПСЖ конечно топ, Мбаппе талант, но это даже близко не Барселона Хавиньесты. А Мбаппе пока даже не близко Лео Месси в лучшие годы...
Ждем второй матч!
P.S. ПСЖ конечно топ, Мбаппе талант, но это даже близко не Барселона Хавиньесты. А Мбаппе пока даже не близко Лео Месси в лучшие годы...
Ждем второй матч!
Париж весь пытался распечатать ворота, только в самой концовке Мбаппе забил великолепный гол. Куртуа был хорош, реально выручал команду, вот конкретно его жаль сегодня, свою работу он сделал блестяще. Мадриду ещё повезло, что пропустили всего лишь один гол, таким результатом они должны быть довольны.
Главный неудачник матча, естественно Месси, чуть было не лишил команду победы.
Все решится в Мадриде
Париж весь пытался распечатать ворота, только в самой концовке Мбаппе забил великолепный гол. Куртуа был хорош, реально выручал команду, вот конкретно его жаль сегодня, свою работу он сделал блестяще. Мадриду ещё повезло, что пропустили всего лишь один гол, таким результатом они должны быть довольны.
Главный неудачник матча, естественно Месси, чуть было не лишил команду победы.
Все решится в Мадриде
Наверняка на Анчелотти польются потоки, но тактика была верна, в стиле Атлетико. По сути пол-минуты не додержались.
С учётом отмены выездного гола и мощи атаки ПСЖ, на выезде так и стоило играть.
Невероятный восторг вызывает Мбаппе, действительно гений.
Куртуа, вне всяких сомнений, великий вратарь.
Винисиус по-прежнему самый, но перспективный, молодой игрок. Волновался ужасно.
Париж с победой по делу, но не стоит верить в итоговую победу. Реал будет атаковать, и атаковать гораздо функциональней, чем ПСЖ. Ничего не потеряно, опять же из-за отмены выездного гола.
Супер-футбол, для тех, кто понимает. Невероятный уровень исполнения с обеих сторон.
Наверняка на Анчелотти польются потоки, но тактика была верна, в стиле Атлетико. По сути пол-минуты не додержались.
С учётом отмены выездного гола и мощи атаки ПСЖ, на выезде так и стоило играть.
Невероятный восторг вызывает Мбаппе, действительно гений.
Куртуа, вне всяких сомнений, великий вратарь.
Винисиус по-прежнему самый, но перспективный, молодой игрок. Волновался ужасно.
Париж с победой по делу, но не стоит верить в итоговую победу. Реал будет атаковать, и атаковать гораздо функциональней, чем ПСЖ. Ничего не потеряно, опять же из-за отмены выездного гола.
Супер-футбол, для тех, кто понимает. Невероятный уровень исполнения с обеих сторон.