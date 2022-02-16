ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ман Юнайтед» обыграл «Брайтон», Роналду отметился голом

сегодня, 01:09
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» (1:0) в перенесённом матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 51-й минуте нападающий МЮ Криштиану Роналду забил первый гол в игре, а на 97-й минуте Бруно Фернандеш поставил точку в матче. На 54-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Брайтона» Льюис Данк, оставив гостей вдесятером.

Мяч в ворота «Брайтона» стал для Роналду первым в 2022 году, он прервал серию из 6 матчей без результативных действий.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице (43 очка), «Брайтон» идёт на 9-м месте (33 очка).

Все новости
Гол Мбаппе принёс ПСЖ победу над «Реалом». Месси не забил пенальти
Сегодня, 00:55
«Манчестер Сити» в гостях отправил 5 голов в ворота «Спортинга»
Сегодня, 00:53
«Динамо» и «Вендсиссел» победителя не выявили
Вчера, 18:51
«Эспаньол» и «Барселона» победителя не выявили
14 февраля
ПСЖ продолжает уверенно лидировать. Итоги 24-го тура Лиги 1
14 февраля
«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью
14 февраля
Сортировать
Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:43
Криштиану Роналду за свою карьеру забил уже 168-й команде, учитывая матчи за клуб и сборную.
протон
протон
сегодня в 01:36
Поздравляю МЮ с победой!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
сегодня в 01:29
на пару дюймов)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 01:29
Рангник теперь вырос)
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 01:23
МЮ с победой, Рон наконец то распечатался, что тоже хорошо, вот же довели, всё в радость уже
Ice van Reed
Ice van Reed ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 01:20
Неделей позже играют, или все матчи за два дня?!)
FERIS
FERIS
сегодня в 01:15
МЮ с победой!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:15
А где Лига Чемпионов ?
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:10
Португальцы сегодня в Ударе!!!
SHКIPER
SHКIPER
сегодня в 01:09
Роналду забивает,месси мажет.Все обыденно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100