«Ман Юнайтед» обыграл «Брайтон», Роналду отметился голом

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сегодня, 01:09

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» (1:0) в перенесённом матче 18-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 51-й минуте нападающий МЮ Криштиану Роналду забил первый гол в игре, а на 97-й минуте Бруно Фернандеш поставил точку в матче. На 54-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Брайтона» Льюис Данк, оставив гостей вдесятером.

Мяч в ворота «Брайтона» стал для Роналду первым в 2022 году, он прервал серию из 6 матчей без результативных действий.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице (43 очка), «Брайтон» идёт на 9-м месте (33 очка).