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«Манчестер Сити» в гостях отправил 5 голов в ворота «Спортинга»

сегодня, 00:53
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Спортинг» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

На 7-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «горожан» Рияд Марез. На 17-й минуте Бернарду Силва удвоил преимущество гостей. На 32-й минуте Фил Фоден довёл счёт до разгромного, а на 44-й минуте Бернарду Силва оформил дубль. Во втором тайме «Манчестер Сити» сумел отметиться ещё одним голом, на 58-й минуте пятый мяч в ворота «Спортинга» отправил Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вела в 4 гола к перерыву гостевого матча плей-офф.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:48
ну тут все более чем ожидаемо, проходной соперник.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:25
Спортинг очень симпатичен . тренер перспективен.
Голы обидные , отскоки рекошеты удар слёту.
Но класс вещь такая
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:18
С победой Манчестер Сити. Конечно тут слишком очевидно было, кто пройдёт дальше по ступенькам плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Но всё равно, хотелось какой-то неожиданности от лиссабонского клуба. Манчестер Сити это наверное самый главный фаворит этого розыгрыша Лиги Чемпионов, если конечно не наступит спад в решающей стадии, как обычно у них бывает. Рияд Марез с победным голом. Сити с проходом в 1/4 финала.
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 01:00
Ну тут было слишком очевидно. Хочется посмотреть на МС в противостоянии с крепким соперником.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:59
Один четвертьфиналист уже известен. Ждем остальных.
allemz
allemz
сегодня в 00:57
Пеп не стал ничего выдумывать, что в итоге вылилось в разгромную и убедительную победу.
Ситизенов с победой! Расслабляться все равно нельзя, ждем ответку
протон
протон
сегодня в 00:54
Избиение детей
протон
протон
сегодня в 00:54
Может, уже прервать матч?Спортинг как груша выглядит.
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