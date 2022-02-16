«Манчестер Сити» в гостях отправил 5 голов в ворота «Спортинга»

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сегодня, 00:53

«Манчестер Сити» обыграл «Спортинг» (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

На 7-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «горожан» Рияд Марез. На 17-й минуте Бернарду Силва удвоил преимущество гостей. На 32-й минуте Фил Фоден довёл счёт до разгромного, а на 44-й минуте Бернарду Силва оформил дубль. Во втором тайме «Манчестер Сити» сумел отметиться ещё одним голом, на 58-й минуте пятый мяч в ворота «Спортинга» отправил Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, которая вела в 4 гола к перерыву гостевого матча плей-офф.