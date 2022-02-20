Агуэро о «Барсе»: «Я радовался, что сыграю с Месси. Это было не ради денег»

рассказал, почему решил перейти в «Барселону» летом 2021 года.

Я не жалею, что не вернулся в «Индепендьенте». Я собирался завершить карьеру, но знал, что физически смогу играть в «Барселоне» два года. Я не мог сказать нет.

Я радовался, что перейду в «Барселону» и сыграю с Месси. Это было не ради денег. Люди остались довольны. Мы проиграли «Мадриду», но я забил им. Могу рассказывать, что последний гол я забил «Реалу».