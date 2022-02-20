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Агуэро о «Барсе»: «Я радовался, что сыграю с Месси. Это было не ради денег»

вчера, 12:25

Серхио Агуэро рассказал, почему решил перейти в «Барселону» летом 2021 года.

Я не жалею, что не вернулся в «Индепендьенте». Я собирался завершить карьеру, но знал, что физически смогу играть в «Барселоне» два года. Я не мог сказать нет.

Я радовался, что перейду в «Барселону» и сыграю с Месси. Это было не ради денег. Люди остались довольны. Мы проиграли «Мадриду», но я забил им. Могу рассказывать, что последний гол я забил «Реалу».

Летом 2021 года Агуэро покинул «Манчестер Сити» и подписал контракт с «Барсой», однако уже в декабре объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины на ЧМ-2022.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:42
Получилось как получилось. В том что им не удалось сыграть вместе - нет вины ни Лео ни Агуэро.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:10
Здоровья Серхио и удачи в постигровой карьере.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 13:23
Поэтому основная его радость,это гол самому Мадриду.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 13:09
Я бы с ним тоже в домино сыграл
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:46
С сердцем шутки плохи.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:33
Кун искренне говорит!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:28
Все хотят играть в одной команде с лучшим игроком мира.
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