Бывший хавбек «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Дембеле завершил карьеру

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле завершил карьеру в 34 года.
Последним клубом Муссы был китайский «Гуанчжоу Сити», за который он выступал с 2019 по 2021 год. За бельгийскую сборную он провел 82 игры.
Дембеле начал карьеру в «Жерминале», также в своей карьере играл за «Виллем II», АЗ, «Фулхэм».
Как же он доминировал в центре. Столько атак в Тоттенхэме начинались с его отборов и обострения. Прекрасный игрок
Помню как он играл форвардом у ван гаала в Аз,
Для меня останется в памяти самым недооценённым футболистом 2010-х. Спасибо за всё, Муса, ты был прекрасен!
Как же он доминировал в центре. Столько атак в Тоттенхэме начинались с его отборов и обострения. Прекрасный игрок
Помню как он играл форвардом у ван гаала в Аз,
Для меня останется в памяти самым недооценённым футболистом 2010-х. Спасибо за всё, Муса, ты был прекрасен!
И вот когда пройдет за годом год
И зазвенят стаканчики
Это идет дембель дембель, только не ваш
Ждите и надейтесь мальчики
И вот когда пройдет за годом год
И зазвенят стаканчики
Это идет дембель дембель, только не ваш
Ждите и надейтесь мальчики