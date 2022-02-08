ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздь

Бывший хавбек «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Дембеле завершил карьеру

вчера, 11:06

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле завершил карьеру в 34 года.

Последним клубом Муссы был китайский «Гуанчжоу Сити», за который он выступал с 2019 по 2021 год. За бельгийскую сборную он провел 82 игры.

Дембеле начал карьеру в «Жерминале», также в своей карьере играл за «Виллем II», АЗ, «Фулхэм».

Все новости
Дембеле Мусса
Перевод с hln.be
ОфициальноВермален завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб сборной Бельгии
21 января
СлухиЗащитник «Краснодара» Мартынович раздумывает над завершением карьеры
17 января
ОфициальноЕщенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»
13 января Фото
ОфициальноБывший защитник «Сток Сити» Шоукросс завершил карьеру
11 января
СлухиБэйл может завершить карьеру в конце сезона
07 января
ОфициальноЗащитник «Саутгемптона» МакКуин завершил карьеру в 26 лет
02 января
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:19
Выжигал центр в Тоттенхеме а ведь начинал форвардом,топовый игрок в свои лучшие годы.
Как же он доминировал в центре. Столько атак в Тоттенхэме начинались с его отборов и обострения. Прекрасный игрок
Помню как он играл форвардом у ван гаала в Аз,
Для меня останется в памяти самым недооценённым футболистом 2010-х. Спасибо за всё, Муса, ты был прекрасен!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:12
Да уже пора, не все могут в этом возрасте резвиться на поле.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:37
Ну и Дембеле!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 11:37
Тот, который Усман, по ходу тоже
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:26
Главное вовремя закончить.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:24
Дембель Дембеле!
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 11:10
Дэмбеле теперь на дембеле!!!

И вот когда пройдет за годом год
И зазвенят стаканчики
Это идет дембель дембель, только не ваш
Ждите и надейтесь мальчики
beefs
beefs
вчера в 11:10
мог бы еще поиграть...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:09
Устал играть наверное.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100