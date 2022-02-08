Бывший хавбек «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Дембеле завершил карьеру

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вчера, 11:06

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии завершил карьеру в 34 года.

Последним клубом Муссы был китайский «Гуанчжоу Сити», за который он выступал с 2019 по 2021 год. За бельгийскую сборную он провел 82 игры.