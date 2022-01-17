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Защитник «Краснодара» Мартынович раздумывает над завершением карьеры

сегодня, 21:08

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович может покинуть клуб по окончании сезона.

«Стороны не планируют продлевать контрактное соглашение, которое истекает этим летом. 34-летний защитник раздумывает над завершением карьеры.

Если футболист сборной Беларуси примет решение повесить бутсы на гвоздь, существует вероятность, что „Краснодар“ может предложить ему должность в клубе», - утверждает источник.

В текущем сезоне РПЛ Александр Мартынович сыграл в одном матче.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:24
Пора брат пора.
berda2003
berda2003
сегодня в 21:24
сразу становится "специалистом"...
и, что он может? будет переводчиком с белорусского на русский?
пусть бегает, молодой ещё...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:20
Пора идти на пенсию) Хороший игрок.
Можно продолжить карьеру в Химках...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:16
Всему своё время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:13
Всему своё время...
beefs
beefs
сегодня в 21:09
ничего удивительного, пора...
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