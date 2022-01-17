Защитник «Краснодара» Мартынович раздумывает над завершением карьеры

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович может покинуть клуб по окончании сезона.
«Стороны не планируют продлевать контрактное соглашение, которое истекает этим летом. 34-летний защитник раздумывает над завершением карьеры.
Если футболист сборной Беларуси примет решение повесить бутсы на гвоздь, существует вероятность, что „Краснодар“ может предложить ему должность в клубе», - утверждает источник.
В текущем сезоне РПЛ Александр Мартынович сыграл в одном матче.
и, что он может? будет переводчиком с белорусского на русский?
пусть бегает, молодой ещё...
и, что он может? будет переводчиком с белорусского на русский?
пусть бегает, молодой ещё...
Можно продолжить карьеру в Химках...
Можно продолжить карьеру в Химках...