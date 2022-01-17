Защитник «Краснодара» Мартынович раздумывает над завершением карьеры

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сегодня, 21:08

Защитник «Краснодара» может покинуть клуб по окончании сезона.

«Стороны не планируют продлевать контрактное соглашение, которое истекает этим летом. 34-летний защитник раздумывает над завершением карьеры.

Если футболист сборной Беларуси примет решение повесить бутсы на гвоздь, существует вероятность, что „Краснодар“ может предложить ему должность в клубе», - утверждает источник.