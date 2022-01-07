Бэйл может завершить карьеру в конце сезона

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может закончить карьеру по истечении контракта со «сливочными» в конце текущего сезона.
«Реал» не собирается продлевать соглашение с 32-летним игроком. Решение по карьере Бэйла зависит от сборной Уэльса. Если команда попадет на ЧМ-2022 в Катаре, то валлиец будет искать себе новый клуб, чтобы подготовиться к турниру. Если нет, то Бэйл может завершить карьеру.
В стыковых матчах к ЧМ-2022 валлийцы сыграют против Австрии. В случае успеха их ждет поединок с победителем противостояния Шотландия — Украина.