Бэйл может завершить карьеру в конце сезона

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вчера, 17:29

Вингер «Реала» может закончить карьеру по истечении контракта со «сливочными» в конце текущего сезона.

«Реал» не собирается продлевать соглашение с 32-летним игроком. Решение по карьере Бэйла зависит от сборной Уэльса. Если команда попадет на ЧМ -2022 в Катаре, то валлиец будет искать себе новый клуб, чтобы подготовиться к турниру. Если нет, то Бэйл может завершить карьеру.