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Бэйл может завершить карьеру в конце сезона

вчера, 17:29

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может закончить карьеру по истечении контракта со «сливочными» в конце текущего сезона.

«Реал» не собирается продлевать соглашение с 32-летним игроком. Решение по карьере Бэйла зависит от сборной Уэльса. Если команда попадет на ЧМ-2022 в Катаре, то валлиец будет искать себе новый клуб, чтобы подготовиться к турниру. Если нет, то Бэйл может завершить карьеру.

В стыковых матчах к ЧМ-2022 валлийцы сыграют против Австрии. В случае успеха их ждет поединок с победителем противостояния Шотландия — Украина.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:51
Давно пора, гольф ждёт.
1 984
1 984
вчера в 19:52
Гарет уже давно потерял интерес к футболу и, наверное, это правильное решение. Честное по отношению к себе и другим. Он мог бы ещё побегать за какой-нибудь клуб по скромнее. Возраст не критический. Но человек честно решил, что работа перестала приносить удовольствие. Что отдельно вызывает уважение - так это отношение Гарета к сборной. В любом случае удачи Гарету в дальнейшей постфутбольной жизни и на поле... пусть и для гольфа.
протон
протон
вчера в 19:17
Конец карьеры футболиста, начало пути гольфиста
ДСА
ДСА
вчера в 18:43
Похоже на очередное нытье.
ABir
ABir
вчера в 18:26
Жаль, если нигде больше не будет играть
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:26
Данная информация не является действительность, так сказать деза... Бэйл уже завершил карьеру в футболе...
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:13
Пойдёт в гольф гонять
David Young
David Young
вчера в 18:11
Наверное пора уже.

Благородно со стороны Гарета учитывать интересы сборной Уэльса.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:10
Тридцать два года, вроде как не совсем преклонный возраст для футболиста. Наши звёзды надеятся на перезагрузку карьеры в такие годы.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:04
Завершит карьеру футболиста и начнет карьеру гольфиста.
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:56
Он уже давно её завершил, только не официально.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:55
Уже давно пора...
Cat01
Cat01
вчера в 17:52
Давно пора сделать
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:50
Бейл ещё может заговорить о себе.
Сантус
Сантус
вчера в 17:44
Бэйл изучил заработки гольфистов и подумал-какого ..ера...
beefs
beefs
вчера в 17:39
Да что то рано заговорил об окончании карьеры, ещё нужно играть...
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:31
Наверное уже пора...:))))
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