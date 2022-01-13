Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»

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вчера, 18:54

Защитник московского «Спартака» окончил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб клуба. Об этом сообщили в клубном «твиттере».

Андрей Ещенко завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака» 👏



С красно-белыми он стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка страны 🔴⚪️



Желаем Андрею пополнить коллекцию трофеев в новом статусе! 💪 pic.twitter.com/k6JM15Ekra — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 13, 2022

В составе «красно-белых» Ещенко становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка.