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Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»

вчера, 18:54

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко окончил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб клуба. Об этом сообщили в клубном «твиттере».

В составе «красно-белых» Ещенко становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:26
Да я понял, что это шутка, но унижающая своих же игроков! Я про это.
Я к примеру никогда не опущусь до унижения игроков Локо как действующих, так и ветеранов клуба!
Да я тоже иной раз бываю зол на них, но у меня ума хватает не позорить своих! Для вас это я вижу приемлемая форма. День прославляете, день позорите...
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:49
Ты чего такой злой, будь спокойнее и проще.
Все поняли юмор. Только ты купился на шутку)
Новый год, добрее надо быть!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 22:34
Теперь хоть понятно зачем его держали - боялись, что конкуренты уведут. Следующий - Ребров
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:59
Спасибо Андрюша от всей души !
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 20:50
Ну теперь конец, гегемонии Зенита... Надеюсь , он защиту будет тренировать ?
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:47
В штабе хорошо, да и клубная кухня рядом
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:47
Так давно ещё никто не опускал легенд Спартака!
Должность получил из-за фоток в бане, ну это же зашквар!
Почему вы к своим игрокам относитесь с таким позором, даже к таким как Ещенко, который бился всегда за Спартак?
ДСА
ДСА
вчера в 20:43
Похоже у него всё хорошо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:24
Спасибо, Андрей
berda2003
berda2003
вчера в 20:19
непонятно - он ведь моложе жиркова - мог бы поиграть ещё в химках...
протон
протон
вчера в 20:19
Так вот почему были стринги. Новый итальянский дресс-код в ТШ спартака
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 20:18
фнл
протон
протон
вчера в 20:18
Зарема заценила фото в стрингах и отправила Ещенку на повышение ))
memphis
memphis
вчера в 19:57
А как же Химки?
particular
particular
вчера в 19:52
Из полевого бойца превратился в штабного пиджака...
1 984
1 984
вчера в 19:49
Удачи в новой должности.
Cat01
Cat01
вчера в 19:48
Теперь дела пойдут в гору
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:34
Живое олицетворение истории "Спартака" наконец то повесила стринги на гвоздь.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:29
Ещенко и тытуда же ... А кто тренер в Спартаек ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:12
Это надо было сделать ещё вчера)))
kasyak7
kasyak7
вчера в 19:11
А прощальный матч где
makkie
makkie
вчера в 19:06
Похоже, это из-за фоток в сауне ))))

А если серьезно, то давно пора было на покой.
Ещенко уже давно вне обоймы. Как бы он не молодился, а возраст назад не вернёшь, поэтому и не выходил совсем на поле. Теперь же после приобретений Классена и Хлусевича вопрос с латералями отпал.

Удачи Деду в тренерском штабе, пусть молодых гоняет)
beefs
beefs
вчера в 19:00
Толку что то не видно от таких деятелей, ему еще самому нужно учиться...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:00
Правильное решение. Удачи тебе !
David Young
David Young ответ p3uxkcb6t6wr (раскрыть)
вчера в 18:58
Здравствуйте. Меры по отношении к данному комментарию были приняты.
lotsman
lotsman
вчера в 18:56
Молодец Андрей, верен Спартаку.
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