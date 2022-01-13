Ещенко завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко окончил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб клуба. Об этом сообщили в клубном «твиттере».
Андрей Ещенко завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака» 👏— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 13, 2022
С красно-белыми он стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка страны 🔴⚪️
Желаем Андрею пополнить коллекцию трофеев в новом статусе! 💪 pic.twitter.com/k6JM15Ekra
В составе «красно-белых» Ещенко становился чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка.
А если серьезно, то давно пора было на покой.
Ещенко уже давно вне обоймы. Как бы он не молодился, а возраст назад не вернёшь, поэтому и не выходил совсем на поле. Теперь же после приобретений Классена и Хлусевича вопрос с латералями отпал.
Удачи Деду в тренерском штабе, пусть молодых гоняет)
А если серьезно, то давно пора было на покой.
Ещенко уже давно вне обоймы. Как бы он не молодился, а возраст назад не вернёшь, поэтому и не выходил совсем на поле. Теперь же после приобретений Классена и Хлусевича вопрос с латералями отпал.
Удачи Деду в тренерском штабе, пусть молодых гоняет)