Антон Миранчук готовится к матчу с «Краснодаром» в общей группе

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который с осени восстанавливался от травмы сухожилия, может принять участие в первом матче после возобновления РПЛ с «Краснодаром».
«В конце января в перерыве между первым и вторым сборами команды в Испании Миранчук ездил на плановое обследование в Германию.
Немецкие врачи убедились в правильном ходе восстановления. Сейчас полузащитник уже тренируется в общей группе и готовится к ближайшему матчу с „Краснодаром“. Выйдет ли он на поле, зависит от тренерского штаба и врачей „Локомотива“», — сообщает источник.
Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» намечен на 27 февраля. Начало — в 17:00 мск.