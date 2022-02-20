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Антон Миранчук готовится к матчу с «Краснодаром» в общей группе

вчера, 15:21

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который с осени восстанавливался от травмы сухожилия, может принять участие в первом матче после возобновления РПЛ с «Краснодаром».

«В конце января в перерыве между первым и вторым сборами команды в Испании Миранчук ездил на плановое обследование в Германию.

Немецкие врачи убедились в правильном ходе восстановления. Сейчас полузащитник уже тренируется в общей группе и готовится к ближайшему матчу с „Краснодаром“. Выйдет ли он на поле, зависит от тренерского штаба и врачей „Локомотива“», — сообщает источник.

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» намечен на 27 февраля. Начало — в 17:00 мск.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 19:30
К Саньку в феорентину бы его !
протон
протон
вчера в 17:12
Ну наконец-то!!! Лишь бы не травмировался вновь...
beefs
beefs
вчера в 15:58
вряд ли сейчас он будет в хорошей форме...
санек002
санек002
вчера в 15:57
будет ничья 1-1
1 984
1 984
вчера в 15:23
Это хорошая новость.
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