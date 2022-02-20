Антон Миранчук готовится к матчу с «Краснодаром» в общей группе

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вчера, 15:21

Полузащитник «Локомотива» , который с осени восстанавливался от травмы сухожилия, может принять участие в первом матче после возобновления РПЛ с «Краснодаром».

«В конце января в перерыве между первым и вторым сборами команды в Испании Миранчук ездил на плановое обследование в Германию.

Немецкие врачи убедились в правильном ходе восстановления. Сейчас полузащитник уже тренируется в общей группе и готовится к ближайшему матчу с „Краснодаром“. Выйдет ли он на поле, зависит от тренерского штаба и врачей „Локомотива“», — сообщает источник.