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Глушаков: «Жирков выполняет ту же физическую работу, что и молодые ребята»

сегодня, 17:55

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после контрольного матча с «Рубином» (0:0) рассказал о подготовке команды к сезону и адаптации в коллективе Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

Ничего, нормальное самочувствие. Уставшие, как и должно быть на сборах. Два дня были под нагрузками, сейчас сыграли — всё в рабочем режиме.

Опытные новички потихоньку набирают форму, как и все ребята. Сборы для всех одинаковые. Просто новая команда, а организм у всех привыкший.

Состояние Жиркова? Ничем не удивлён. Он в хорошем состоянии и выполняет ту же физическую работу, что и более молодые ребята, играет. Профессионал, одним словом.

Самое главное, чтобы тренировочный процесс был хороший и без травм. Видно, что настрой у ребят запредельный. Есть конкуренция и есть желание остаться в Премьер-Лиге. Делаем одно дело, и самое главное — остаться.

Недавно Жирков высказался о своей физической форме.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:35
Понабрали одних пенсионеров.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:31
Юра ещё фору даст молодым
Cat01
Cat01
сегодня в 19:02
Он всегда молодой
протон
протон
сегодня в 18:56
Так-то по уровню профессионализма Жиркова можно включать вао все символические сборные Европы и Мира! Успехов Юре!!!
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 18:36
Юра еще молодых за пояс заткнет
izrafel
izrafel
сегодня в 18:29
Ну это же хорошо
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:59
И что в этом удивительного.
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