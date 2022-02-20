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Семак: «Поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии»

вчера, 00:06

Рулевой «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команда прилетела в Марбелью на третьи мини-сборы.

Это не совсем мини-сборы. Ввиду того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии, нам пришлось ехать и готовиться к ответному матчу против «Бетиса» в Марбелье. Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 16:54
То поле тренировочное в плохом состоянии, то туалет на улице без удобств, то кашель с геморроем замучал…наши традиции оправдания своего непрофессионализма в действии! А как же клубы второй десятки чемпионата? - где они тренируются?
xajaks
xajaks ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:10
Так это Шнур виноват, он в своей покаянной во всем сознался...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:31
Туева хуча денег не помогает нигде,кроме РПЛ.Стадион-1 рубль,тренировочная база-2 рубля,а средств нет на газон.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 11:22
Неужели всей командой лететь в другую страну и неделю там тренироваться дешевле,чем поменять газон?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:18
Ну это повод потратиться, думаю 1,5-2 суммы от строительства газпром арены хватит.
galem72
galem72
вчера в 09:51
Срочно выделить несколько миллиардов долларов на обновление газона. У лучшего клуба Восточной Европы не должно быть таких вопиющих случаев.
LOpp
LOpp
вчера в 09:10
вот и отмазка появилась
1 984
1 984
вчера в 07:44
Семак заранее отмазки ищет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 07:43
Можно поменять место.
ОПС
ОПС
вчера в 07:42
А результат все равно один.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:30
Куда же газпром смотрит или ещё не накушались.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 07:27
Поля на тренировочных базах стоят так дорого, что даже у Зенита нет денег на их содержание.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 06:59
Серёжа стелет соломку? Ну да,самый бедный клуб жалуется на отсутствие тренеровочных полей,сейчас товарищ Миллер уронит скупую мужскую слезу и выделит триллион рублей,ну а если серьёзно, расчитывать на успех нашего гегемона в еврокубках дело абсолютно безнадежное,тем более не имея хорошего воротника.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 06:46
Какая разница где готовиться, все равно проиграете.
112910415
112910415
вчера в 06:44
это от бедности, надо спонсоров искать (
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ DaslerU (раскрыть)
вчера в 06:16
Где п•••ит так вольно человек!
Так более складно)))
DaslerU
DaslerU
вчера в 06:08
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей (ах да, полей нет) и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно п***ит человек.
Caniggia
Caniggia
вчера в 05:41
Есть новая отмазка после позора с Бетисом!
Gahi
Gahi
вчера в 05:32
В России три беды — дураки, дороги и когда одна беда строит другую.
valt134
valt134
вчера в 02:07
Опять Вегетарианец слезу пустил...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 01:31
Одна команда в области, новый стадион а тренироваться негде!)
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 01:07
Нужно ещё парочку стадионов построить для тренировок
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 00:59
4. Сменить спонсора на попроще и в фнл красный мяч покатать)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 00:53
Тут вариантов немного...
1.Вообще не готовиться. Ибо если результат неминуем при готовке и в отсутствии готовки.
2.Срочно построить пригодные для февраля тренировочные поля.Желательно с привычным выкатным полем
3.Срочно изменить климат. Думаю тропики подойдут.
particular
particular ответ протон (раскрыть)
вчера в 00:36
Не надо искать лёгких путей по приемлемой цене и в разумные сроки...
Надо или за большие деньги, или через @@пу, или через заграницу...
blitz
blitz
вчера в 00:34
С Брюгге и Лейпцигом тоже поля помешали?
particular
particular
вчера в 00:34, ред.
Ай-яй-яй... Город арену отгрохал и за 1руб. отдал, а поля тренировочные, хотя бы за 50 копеек, не сподобились разбахчевать :))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 00:24
Зенит приобрёл Адамова, Сергеева и Юру Альберто. А на газон денег уже не хватило
Как говорила Фреккен Бок "Я сошла с ума. Какая досада"
oFANATo
oFANATo ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 00:18, ред.
Семак нашел отмазку......срамота у Газпрома денег не нашлось на тренировочные поля....
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 00:15
А - ну так теперь понятно, почему испанцам проиграли. Всё - претензий нет ))
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