Семак: «Поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команда прилетела в Марбелью на третьи мини-сборы.
Это не совсем мини-сборы. Ввиду того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии, нам пришлось ехать и готовиться к ответному матчу против «Бетиса» в Марбелье. Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь.
Так более складно)))
Так более складно)))
Много в ней лесов, полей (ах да, полей нет) и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно п***ит человек.
Много в ней лесов, полей (ах да, полей нет) и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно п***ит человек.
1.Вообще не готовиться. Ибо если результат неминуем при готовке и в отсутствии готовки.
2.Срочно построить пригодные для февраля тренировочные поля.Желательно с привычным выкатным полем
3.Срочно изменить климат. Думаю тропики подойдут.
1.Вообще не готовиться. Ибо если результат неминуем при готовке и в отсутствии готовки.
2.Срочно построить пригодные для февраля тренировочные поля.Желательно с привычным выкатным полем
3.Срочно изменить климат. Думаю тропики подойдут.
Надо или за большие деньги, или через @@пу, или через заграницу...
Надо или за большие деньги, или через @@пу, или через заграницу...
Как говорила Фреккен Бок "Я сошла с ума. Какая досада"
Как говорила Фреккен Бок "Я сошла с ума. Какая досада"