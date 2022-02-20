Семак: «Поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии»

Рулевой «Зенита» объяснил, почему команда прилетела в Марбелью на третьи мини-сборы.

Это не совсем мини-сборы. Ввиду того, что тренироваться в Петербурге возможности нет, поля на нашей тренировочной базе в непригодном состоянии, нам пришлось ехать и готовиться к ответному матчу против «Бетиса» в Марбелье. Место знаем, ехать не так далеко до Севильи, поэтому приняли решение готовиться здесь.