Малком: «Лучшие предсезонки в моей жизни – в „Зените“»

Форвард «Зенита» доволен условиями для тренировок в клубе.

Чем отличается предсезонная подготовка в «Зените» от подготовки в «Барселоне» и «Бордо»? Возможно, только локациями, потому что работа на сборах в любой команде в целом про одно и то же. «Бордо» проводил сборы во Франции и Испании, с «Барсой» мы ездили в США , но, уверен, лучшие предсезонки в моей жизни – здесь, в «Зените».

Петербургский клуб предоставляет игрокам фантастические условия для тренировок, действительно чемпионский уровень.