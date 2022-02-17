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Малком: «Лучшие предсезонки в моей жизни – в „Зените“»

вчера, 11:51

Форвард «Зенита» Малком доволен условиями для тренировок в клубе.

Чем отличается предсезонная подготовка в «Зените» от подготовки в «Барселоне» и «Бордо»? Возможно, только локациями, потому что работа на сборах в любой команде в целом про одно и то же. «Бордо» проводил сборы во Франции и Испании, с «Барсой» мы ездили в США, но, уверен, лучшие предсезонки в моей жизни – здесь, в «Зените».

Петербургский клуб предоставляет игрокам фантастические условия для тренировок, действительно чемпионский уровень.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 16:25
Малом: "Никогда так мало не тренировался. Райские условия".
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 12:28
Малком в предсезонках проводит большей матчей, чем в сезонах
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:26
Где Барселона и где Зенит с "фантастическими условиями для тренировок"! По этому негру изначально было видно что он ленивый!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:25
.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:22
Чудо чудное , - Газпром !!!)
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 12:20
Еще бы! Солнце,море и особо напрягаться не надо!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:19
И еще лучшие врачи - тоже в "Зените"!
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:04
О своих клубах все хорошо говорят, пока играют в них.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:02
Х-м,ничем не отличается,но в Питере лучше.
Типа анекдота про эстонца :"Что лучше :Секс,или Новый год"? "Секс лучше,но Новый год-чаще".
shlomo
shlomo
вчера в 11:54
И это наверное хорошо
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