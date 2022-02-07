Салах хочет уже завтра возобновить тренировки с «Ливерпулем»

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07 февраля 2022, 21:43

Форвард «Ливерпуля» планирует вернуться к тренировкам в клубе уже завтра.

Футболист хочет сыграть в матче чемпионата Англии против «Лестера», который пройдет в четверг.

Напомним, что вчера Салах играл в финале Кубка африканских наций.