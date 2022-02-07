Салах хочет уже завтра возобновить тренировки с «Ливерпулем»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах планирует вернуться к тренировкам в клубе уже завтра.
Футболист хочет сыграть в матче чемпионата Англии против «Лестера», который пройдет в четверг.
Напомним, что вчера Салах играл в финале Кубка африканских наций.
Думаю причина огромного желания принять участие в предстоящем матче с Лестером у Салаха вызвана не из-за проигранного финала в Кубке Африки, а скорее это связано с поражением Ливерпуля "Лисам" в декабрьском матче, и жаждой реванша, а так же возможностью реабилитироваться перед своими болельщиками за нереализованный пенальти, когда в первом тайме он трижды бил по воротам, но мяч, как заколдованный так и не оказался в воротах. Сначала Шмейхель отбил мяч, потом египтянин головой добивал сферу в ворота, но попал в перекладину, мяч снова отскочила к Салаху, но и с третьей попытки форвард не сумел направить снаряд в ворота. Вот тот момент наверное врезался в память Мохамеда и он то точно не даёт ему ни сна, ни покоя. Именно это основная причина острого желания играть в четверг с Лестером. Болейте за своих, а не против чужих!
Думаю причина огромного желания принять участие в предстоящем матче с Лестером у Салаха вызвана не из-за проигранного финала в Кубке Африки, а скорее это связано с поражением Ливерпуля "Лисам" в декабрьском матче, и жаждой реванша, а так же возможностью реабилитироваться перед своими болельщиками за нереализованный пенальти, когда в первом тайме он трижды бил по воротам, но мяч, как заколдованный так и не оказался в воротах. Сначала Шмейхель отбил мяч, потом египтянин головой добивал сферу в ворота, но попал в перекладину, мяч снова отскочила к Салаху, но и с третьей попытки форвард не сумел направить снаряд в ворота. Вот тот момент наверное врезался в память Мохамеда и он то точно не даёт ему ни сна, ни покоя. Именно это основная причина острого желания играть в четверг с Лестером. Болейте за своих, а не против чужих!