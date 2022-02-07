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Салах хочет уже завтра возобновить тренировки с «Ливерпулем»

07 февраля 2022, 21:43

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах планирует вернуться к тренировкам в клубе уже завтра.

Футболист хочет сыграть в матче чемпионата Англии против «Лестера», который пройдет в четверг.

Напомним, что вчера Салах играл в финале Кубка африканских наций.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 10:04
Салах лидер гонки бомбардиров. Поэтому естественно хочет упрочить свое лидерство.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:52
Игра поможет забыть фиаско в финале.
ОПС
ОПС
вчера в 04:25
Хорошее желание.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 00:17
Салах сейчас нужен команде
sash71
sash71
07 февраля в 23:38
Понимаю Салаха. Ему сейчас хочется по скорее забыть финал КАН и полностью с головой окунуться в игры АПЛ со своим родным Ливерпулем. Таким образом рана проигрыша быстрее заживет и футбольный ритм не собьётся.
kasyak7
kasyak7
07 февраля в 23:28
Салах трудоголик. Честно говоря это досадно проиграть по пенальти. Не позавидуешь
VeniaminS
VeniaminS
07 февраля в 22:33
Быстрее в работу.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ stanichnik (раскрыть)
07 февраля в 22:27
Согласен с Вами.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 февраля в 22:26
Раньше сядешь, раньше выйдешь...
mihaluch
mihaluch
07 февраля в 22:22
Достойное стремление играть.
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38. (раскрыть)
07 февраля в 22:06, ред.
Доброго Здоровья, Байкал!
Думаю причина огромного желания принять участие в предстоящем матче с Лестером у Салаха вызвана не из-за проигранного финала в Кубке Африки, а скорее это связано с поражением Ливерпуля "Лисам" в декабрьском матче, и жаждой реванша, а так же возможностью реабилитироваться перед своими болельщиками за нереализованный пенальти, когда в первом тайме он трижды бил по воротам, но мяч, как заколдованный так и не оказался в воротах. Сначала Шмейхель отбил мяч, потом египтянин головой добивал сферу в ворота, но попал в перекладину, мяч снова отскочила к Салаху, но и с третьей попытки форвард не сумел направить снаряд в ворота. Вот тот момент наверное врезался в память Мохамеда и он то точно не даёт ему ни сна, ни покоя. Именно это основная причина острого желания играть в четверг с Лестером. Болейте за своих, а не против чужих!
dimagas2
dimagas2
07 февраля в 22:00
Финал по пенкам проиграть не стыдно.
STVA 1
STVA 1
07 февраля в 22:00
похвальное желание
протон
протон
07 февраля в 21:48
Вот это понимаю, игрок!
Байкал-38.
Байкал-38.
07 февраля в 21:46
Поскорее забыться хочется
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