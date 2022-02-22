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Зинченко: «Никто не сможет присвоить Украину. Мы своё не отдадим!»

22 февраля 2022, 21:57

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в инстаграме высказался об ухудшении отношений между Россией и Украиной. Ранее Россия признала независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Весь цивилизованный мир беспокоится ситуацией в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стремлюсь донести свою мысль.

На фото — моя страна. Страна, в которой я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине.

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