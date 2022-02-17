«Они куча придурков». Агуэро отменил интервью французскому СМИ из-за Месси

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вчера, 13:19

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины во время прямой трансляции на платформе Twitch рассказал, что отказался давать интервью французскому изданию из-за критики в адрес форварда ПСЖ . Лео подвергся критике со стороны французских СМИ после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0), а Кун является хорошим другом Месси.

Французские журналы и газеты «убили» Месси, они кучка придурков. У меня было запланировано интервью с французским изданием, но после критики в адрес Лео я отменил интервью.

Агуэро не уточнил, какому именно изданию он должен был дать интервью.