ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2021/2022

«Они куча придурков». Агуэро отменил интервью французскому СМИ из-за Месси

вчера, 13:19

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро во время прямой трансляции на платформе Twitch рассказал, что отказался давать интервью французскому изданию из-за критики в адрес форварда ПСЖ Лионеля Месси. Лео подвергся критике со стороны французских СМИ после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0), а Кун является хорошим другом Месси.

Французские журналы и газеты «убили» Месси, они кучка придурков. У меня было запланировано интервью с французским изданием, но после критики в адрес Лео я отменил интервью.

Агуэро не уточнил, какому именно изданию он должен был дать интервью.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:24
Агуэро настоящий друг
4RT
4RT
вчера в 15:23, ред.
Французское издание "Мурзилка" сильно опечалено этим фактом
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:08
Агуэро решил хайпануть Куныч тоже хочет кушать.
berda2003
berda2003
вчера в 14:15
уже и в латинской америке все знают - в Европе все 14ки...
Futurista
Futurista
вчера в 13:58
А не агуэро ли Агуэро?)...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:54
Агуэро теперь на интервью только зарабатывать, зря отменил.
Penokkio
Penokkio ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:45
Месси крестный его (Агуэро) сына и старый друг
112910415
112910415
вчера в 13:44
у звёзд свои трудности
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:23
Все просто!Они друзья!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:21
А чего это он так топит за Месси?!
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