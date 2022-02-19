Роналду оказался лишним в МЮ. Португалец навредит любому гранду, в котором окажется

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вчера, 12:59

Ожидаемый путь – причалить к американскому берегу.

Вокруг Криштиану невозможно построить новый МЮ

Ибрагимович продлит контракт с «Миланом», поскольку Златан – играющий тренер. Не создает Пиоли проблем, не вмешивается в выборы главного тренера, не завидует Жиру, когда Оливье забивает голы. Швед тренируется, подкалывает напарников на занятиях, мотивирует их на борьбу личным примером. Это случай, когда сорокалетний игрок забирает на себе лишнее внимание и при этом поможет на поле.

У Роналду, хотя еще сильнее, как футболист, и немного моложе, совсем другой характер. Честное, но вялое заявление спорного капитана Магуайра, что в МЮ все замечательно, не убедило фанатов клуба, которые понимают, что Криштиану уже повлиял на увольнение Сульшера. Возможно, без португальца в заявке норвежцу снова простили бы плохую серию, как делали раньше.

Также наличие легенды футбола меняет раздевалку. Как говорят люди, которые знали Роналду во времена первого пришествия в Манчестер, португалец предсказуемо изменился. Теперь молчаливый, намного серьезнее. Мужику под сорок лет. Конечно же, не смеется во все тридцать два, не заводит себе новых друзей. На старых товарищей нет времени. Роналду точно почувствовал разницу в поколениях.

Даже на поведение и отношение к футболу от Погба смотрит уже как поживший «дед», что тут сказать о Санчо? Не похоже, чтобы Криштиану нравилось в МЮ . А поскольку изначально он шел в «Манчестер Сити», на что отреагировали Эвра, Фердинанд и Фергюсон, отговорили португальца, то в дни поражений форварда гложет то же подленькое чувство, что и Месси в сборной. Вместо побед в составе Испании, где живет с юности, Лионель проигрывал с Аргентиной всем чилийцам подряд.

На словах Роналду будет верить в МЮ , но это политические заявления. За закрытыми дверями Криштиану уже высказал Мендешу, что думает. Переход в «Ювентус» себя в полной мере не оправдал, ставка на победу в ЛЧ не сыграла. Но в Турине команда приняла Роналду, а в Манчестере собрались «проклятые», как сказал Де Хеа. Сейчас у футболистов появился общий враг – Рангник и его странный штаб, но эта консолидация не приводит к серии побед.

Даже против «Лидса» будет сложно рассчитывать на легкую красивую победу, особенно с учетом результата первого круга – уничтожили Бьелсу, и он это помнит. «Манчестер Юнайтед» в таком паршивом футбольном состоянии, что им нужно думать о революции и стратегических переменах. А Роналду стягивает на себя столько внимания – начиная с мелочей, от права на исполнение пенальти и до недовольства после замен, что ни один наставник после Рангника не заявит о желании строить команду вокруг 37-летнего португальца.

На его успех в АПЛ ставили, когда Сульшер имел стопроцентное доверие. Теперь наступил кризис, и Роналду на роль миротворца не подходит категорически.

99% больших клубов не потянут зарплату Роналду

Криштиану обожает роскошь и деньги, поэтому за «копейки» играть не станет, даже если сам футбольный проект интересный. В Манчестере ему с порога выдали больше 600 тысяч евро в неделю, и отработать их, если МЮ пролетит мимо нового сезона в ЛЧ , португалец не сможет. Финансово футболист не такой уж выгодный, и это прекрасно понимают во всех больших лигах.

Мендеш по привычке пускает волны – якобы «Бавария» интересуется Роналду. О ПСЖ тоже заговорят, особенно если у Месси дела не наладятся. Но в Париж Криштиану могут принять только по приказу шейхов, которым хочется свести в одном составе португальца вместе с Лионелем. Даже Зидан постоянно подкалывал Роналду и старался держать его в узде, чтобы «Реал» получал выгоду. Но в Испании португальца мотивировали рекорды в Примере, а Лига 1 не тот турнир, где форвард хочет забивать мячи.

«Реал» не думает о возвращении, вербуют молодежь. ПСЖ лучше найти центрального нападающего, ведь его не хватает, как показала осада обороны Куртуа. А у «Баварии» есть принципы. Не будут злить Нойера и остальных ветеранов, предлагая Роналду контракт, который усложнит финансистам клуба жизнь. Ради чего? Лучше продлить Мюллера, чей подход уже работает, нежели отпустить Томаса бесплатно, заплатить за португальца и скрестить пальцы, чтобы Роналду не подрался с Левандовски на поле или на тренировке.

Приходится прощаться с эпохой в футболе

Природу «хейтерства» в футболе сложно понять. Забавно подкалывать игроков, тренеров или клубы, но лишь в форме шуток. Но вот ненависть слишком сильное чувство, чтобы тратить его на тех, кто тебе ничего плохого не сделал. Роналду разве что сорвал своими голами пару ставок любителям прогнозов, а в остальном просто хорошо выполняет свою работу. МЮ годами набирал состав, а теперь 37-летний ветеран забил больше всех в команде в АПЛ и ЛЧ .

И свежие неприятности Месси, и промахи Роналду вызывают ностальгическую грусть. От англичан с Криштиану в составе ожидали большего, но переоценили состояние самого клуба. Оказалось, что Вудворд лишь притворялся, что готов штурмовать вершину по примеру «Ливерпуля». Проблемы внутри команды глупо отрицать. Гринвуд ввязался в дикую историю, Рэшфорд в унылом состоянии, Погба зря оставили в составе, в центре атаки не придумали, где найти нового Бензема для эффективной игры с Роналду в нападении.

«Манчестер Юнайтед» оказался намного слабее, чем оценивал со стороны сам Роналду. Разочарование неизбежно, разве что увидим сказочное превращение в плей-офф ЛЧ , включат режим «Челси» времен Ди Маттео. Но это вряд ли, ведь у тех лондонцев был бойцовский дух, а еще был «автобус», который Рангник поставить не сможет по определению. Не представляем Криштиану в Лигах конференций или Европы, но даже попадание в четверку не гарантирует, что останется.

Ближайшим летом или вынужденно продолжит играть за МЮ в надежде, что новый тренер исправит десятки ошибок Рангника, причем под присмотром самого Ральфа, что усложнит работу. Или соберет контейнеры с добром и отправит все это через океан в США , где его уже ждут Бекхэм и компания. Тогда выйдет из большого футбола, зато получит огромные деньги и внимание СМИ .