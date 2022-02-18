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Роналду хочет стать капитаном «Ман Юнайтед» вместо Магуайра

вчера, 13:41

Нападающий Криштиану Роналду может стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед».

Португалец считает, что на Харри Магуайра, который является действующим капитаном клуба, оказывается слишком сильное давление, поэтому Криштиану хочет получить капитанскую повязку, чтобы «разгрузить» защитника.

Магуайр негативно отреагировал на данное предложение, однако главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник настаивает на том, чтобы Роналду стал новым капитаном.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 00:43
Заговор
Перед строем на рассвете,
Рангник план такой наметил:
Капитанские погоны,
Нацепить на плечи Рони.
Ну, а что же Магуайр?
Пусть в старлеях ходит фраер.
kust07
kust07 ответ 5r64qbu42y7w (раскрыть)
вчера в 22:22
Ты комментарий внимательно читай, я сказал ЧАЩЕ бывают вратари и защитники причем центральные защитники. Почему? Я думаю сам догадаешься
lotsman
lotsman
вчера в 21:40
А команда этого хочет?
5r64qbu42y7w
5r64qbu42y7w ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 21:29
А Разве Месси не был капитаном?
4RT
4RT
вчера в 20:59
Под благовидным предлогом решил себе повязку капитана тиснуть хитро63й
f75cjgtf6mab
f75cjgtf6mab
вчера в 19:04
Зачем ему это?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:44
Капитан знает всё, но крысы знают главное!
протон
протон
вчера в 17:30
Магуаиру лучше вообще не открывать свой рот, с огромным запасом худший игрок МЮ. Рона можно критиковать, но у него есть объективная причина - возраст.
Как может продолжать оставаться капитаном человек, который играет ненадёжно? Руководить партнёрами и давать им указания при этом сам совершая в каждом матче результативные ошибки.
valt134
valt134
вчера в 17:29
Такому МЮ ничего не светит.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 17:08
Прима ни с кем не хочет делить свет прожекторов.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:05
сначала номер отобрал,потом тренера сменил,затем новым не довольный,а всё это ради того,что бы стать Капитаном. Лишь бы эта Харя не перепутала португальца с албанцем.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:58
Роналду больной,у него мания величия переходящий в бредовое состояние.
У Кавани забрал как тут один написал 7й номер а сейчас у капитана отнять повязку.
Бессовестный в добавок к болезни.Кавани тоже оказался слабым очень,не ожидал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:46
хорошее желание,капитан нужен.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:46
А пломбы из зубов Магуайра он не хочет?
DXTK
DXTK
вчера в 16:34, ред.
Вернувшись в МЮ сначала.....Роналду забрал 7 номер у Кавани, хотя по регламенту чемпионата запрещено это было делать, так как старт чемпионата начался до его прихода, помог в раздевалке слить Сульшера, отобрал пенки у Фернандеша, сейчас хочет забрать капитанскую повязку у Магваера, и скорей всего получит, а раз Рангник решил, значит так и будет. .......

PS итог с появлением Роналду ...... МЮ деградирует.
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:21
Стоит попробовать. Потом, если что, повязку можно выкинуть в любой момент.
BagioR
BagioR
вчера в 16:20
Магуайр не капитан это точно. Не тянет. Да и де Хеа тоже не капитан.
Naherger
Naherger
вчера в 16:14
В этом мю нет капитана. И Криш тоже не капитан
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:07
Это утка. Роналду в пике карьеры мог стать капитаном Реала но он об этом не просил. В те году слова Роналду был законом для Реала.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 15:25, ред.
Отдать-то можно. Но где гарантия, что он опять ее не швырнет. Не исключено, что в условного Элангу или в морду сэра. Все они явно будут виноваты, если будет пролет мимо ЛЧ. Factos..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:06
Роналду или нет, без разницы, но согласен в том, что какой из Магуайера капитан...
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 15:01
Я считаю, капитаном должен быть Де Хеа.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 14:58
Я тоже много, что хочу... Хотя, Роналду-легенда, но решать должна команда. Он не один играет.
kust07
kust07
вчера в 14:43
Там где Роналду в последнее время одни склоки и проблемы.
Пришел в МЮ и уже капитаном хочет стать. Некрасиво с его стороны.
Капитаном чаще бывают центральные защитники и вратари.
Криштиану капитан -это дикость и утопия
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:41
Опять эта капризная дива свои требования выдвигает... Достал уже.
drug01
drug01
вчера в 14:39
Много хочет!!!
sash71
sash71
вчера в 14:34
КР7 хочет много но тут должна скорей решать команда Я бы на месте Рангника провёл тайное голосование и всё стал б ясно.
Elliada
Elliada
вчера в 14:33
Как маленький ребенок. Хочу это, хочу то. Если не получит, закатит истерику
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 14:33
Похоже на утятину. Он ни в одном клубе никогда за повязку не боролся, ему было фиолетово. А тут вдруг прям захотел. Лично мне слабо верится в подобный фердибобль.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:25
Он похоже там начинает всех утомлять
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