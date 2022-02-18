Роналду хочет стать капитаном «Ман Юнайтед» вместо Магуайра

Нападающий Криштиану Роналду может стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед».
Португалец считает, что на Харри Магуайра, который является действующим капитаном клуба, оказывается слишком сильное давление, поэтому Криштиану хочет получить капитанскую повязку, чтобы «разгрузить» защитника.
Магуайр негативно отреагировал на данное предложение, однако главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник настаивает на том, чтобы Роналду стал новым капитаном.
Перед строем на рассвете,
Рангник план такой наметил:
Капитанские погоны,
Нацепить на плечи Рони.
Ну, а что же Магуайр?
Пусть в старлеях ходит фраер.
Перед строем на рассвете,
Рангник план такой наметил:
Капитанские погоны,
Нацепить на плечи Рони.
Ну, а что же Магуайр?
Пусть в старлеях ходит фраер.
Как может продолжать оставаться капитаном человек, который играет ненадёжно? Руководить партнёрами и давать им указания при этом сам совершая в каждом матче результативные ошибки.
Как может продолжать оставаться капитаном человек, который играет ненадёжно? Руководить партнёрами и давать им указания при этом сам совершая в каждом матче результативные ошибки.
У Кавани забрал как тут один написал 7й номер а сейчас у капитана отнять повязку.
Бессовестный в добавок к болезни.Кавани тоже оказался слабым очень,не ожидал.
У Кавани забрал как тут один написал 7й номер а сейчас у капитана отнять повязку.
Бессовестный в добавок к болезни.Кавани тоже оказался слабым очень,не ожидал.
PS итог с появлением Роналду ...... МЮ деградирует.
PS итог с появлением Роналду ...... МЮ деградирует.
Пришел в МЮ и уже капитаном хочет стать. Некрасиво с его стороны.
Капитаном чаще бывают центральные защитники и вратари.
Криштиану капитан -это дикость и утопия
Пришел в МЮ и уже капитаном хочет стать. Некрасиво с его стороны.
Капитаном чаще бывают центральные защитники и вратари.
Криштиану капитан -это дикость и утопия