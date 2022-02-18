Роналду хочет стать капитаном «Ман Юнайтед» вместо Магуайра

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вчера, 13:41

Нападающий может стать новым капитаном «Манчестер Юнайтед».

Португалец считает, что на , который является действующим капитаном клуба, оказывается слишком сильное давление, поэтому Криштиану хочет получить капитанскую повязку, чтобы «разгрузить» защитника.

Магуайр негативно отреагировал на данное предложение, однако главный тренер «Манчестер Юнайтед» настаивает на том, чтобы Роналду стал новым капитаном.