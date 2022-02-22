Салихова — о Газизове: «Эффективному менеджеру пора начать писать книги»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на высказывания бывшего гендиректора «красно-белых» Шамиля Газизова о работе в клубе.

Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из «Фенербахче» в «Интер». Шамиль в это время трудился в «Уфе».

Эффективному менеджеру пора начать писать книги – лучше всего в жанре фэнтези или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир.