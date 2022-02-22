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Салихова — о Газизове: «Эффективному менеджеру пора начать писать книги»

22 февраля 2022, 12:50

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на высказывания бывшего гендиректора «красно-белых» Шамиля Газизова о работе в клубе.

Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из «Фенербахче» в «Интер». Шамиль в это время трудился в «Уфе».

Эффективному менеджеру пора начать писать книги – лучше всего в жанре фэнтези или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир.

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Землянин
Землянин ответ старина (раскрыть)
вчера в 06:29, ред.
Там слишком мало платят по их меркам, не тот уровень 😂
УЕСКА
УЕСКА
22 февраля в 18:10
Надоели они уже со своими разборками.
протон
протон
22 февраля в 17:27
Шамилю верю больше, потому что он профессионал, который сделал с нуля Уфу, а Зарема только губы себе сделала.
SHMEL258
SHMEL258
22 февраля в 16:50
Пауки всё не успокоятся...
dzvinka
dzvinka
22 февраля в 15:54
о, я даже не сомневаюсь то она права! Этому широко известному в узких кругах кондотьеру, джентельмэну удачи, вполне по силам написать чудесную траги-комедию про одну циганскую прости утку))
YVG
YVG
22 февраля в 14:30
Одна эффективная гонит на другого эффективного.
13 RUS
13 RUS
22 февраля в 14:16
Как ее бомбит то а
Свeтозар
Свeтозар
22 февраля в 14:03
За ранее прошу меня извинить (никакого негатива к Башкирии не имею...даже наоборот...)...... Зарема о Газизове: «Инфобашкир...".... Газизов о Зареме: "От Экскобашкирки слышу!"...:)))) ... ну а так что, ну ей, конечно, про башкиров лучше знать: кто инфобашкир, кто нимфобашкирка... у Федуна вообще мужское достоинство есть?.... она не столько себя позорит всеми этими высказываниями в СМИ, сколько его..... давно уж пора заткнуть свою женщину ( и желательно заткнуть своим же достоинством..)...
старина
старина
22 февраля в 13:45
Этих двоих пора на шоу к малахову.Он любит подобные склоки
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 февраля в 13:45
Ну, Зарема тоже могла бы написать книгу "Футбол по звездам: как создать команду мечты только с помощью знаний астрологии и наличия любовника-миллиардера"
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 13:36
Он может написать повесть: "Как я развел Спартак".
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 13:24
Боюсь даже предположить, что бы он смог написать в книге о вас гражданка Салихова !!!) Так что лучше не буди лихо , пока оно тихо !!!)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 13:19
Да заказали бы уже друг друга! 😜
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 13:06
Скоро напишет мемуары
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 13:00
Надо в соавторстве с Заримой писать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 февраля в 12:59
Спокойно не живётся заремочке, снова будоражит Газизова.
makkie
makkie
22 февраля в 12:56
Только вот этого инфобашкира привела Зарема ))
drug01
drug01
22 февраля в 12:54
Он это успеет сделать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 февраля в 12:51
Мутный товарищ этот самый Газизов:
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