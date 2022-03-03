Салихова: «Одна из задач государства сегодня – помочь футболу выжить»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила меры для поддержки российских клубов.

Наши спортсмены лишились еврокубков, игроки сборной – возможности попасть на чемпионат мира в Катаре, игроки молодежки – возможности проявить себя и попасть во взрослую сборную. Об этом футболисты мечтали с раннего детства, усердно работали, мамы и папы гордились успехами детей, бабушки и дедушки – успехами внуков.

Вокруг много злости, ненависти, лжи и вражды – это все отравляет нашу жизнь. Я считаю, что по-настоящему талантливые люди – артисты, художники, танцоры, оперные певцы, спортсмены – это люди мира, которые принадлежат всем странам одновременно, в независимости от национальности, этнического происхождения и гражданства.

Так и футбол должен объединять и оберегать от деструктивного информационного хаоса. Одна из задач государства сегодня – помочь футболу выжить.

Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграют этот чемпионат в нынешних экономических условиях?

Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ.

Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни. С такими сложностями российские клубы не сталкивались никогда, но мы не имеем права опускать руки.

Я верю, что только все вместе мы сможем преодолеть тяжелые времена и выйти из них, став еще сильнее и сплоченнее, а наши стадионы должны стать храмами мира для всех.