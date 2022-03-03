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Салихова: «Одна из задач государства сегодня – помочь футболу выжить»

вчера, 20:23

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила меры для поддержки российских клубов.

Наши спортсмены лишились еврокубков, игроки сборной – возможности попасть на чемпионат мира в Катаре, игроки молодежки – возможности проявить себя и попасть во взрослую сборную. Об этом футболисты мечтали с раннего детства, усердно работали, мамы и папы гордились успехами детей, бабушки и дедушки – успехами внуков.

Вокруг много злости, ненависти, лжи и вражды – это все отравляет нашу жизнь. Я считаю, что по-настоящему талантливые люди – артисты, художники, танцоры, оперные певцы, спортсмены – это люди мира, которые принадлежат всем странам одновременно, в независимости от национальности, этнического происхождения и гражданства.

Так и футбол должен объединять и оберегать от деструктивного информационного хаоса. Одна из задач государства сегодня – помочь футболу выжить.

Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграют этот чемпионат в нынешних экономических условиях?

Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ.

Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни. С такими сложностями российские клубы не сталкивались никогда, но мы не имеем права опускать руки.

Я верю, что только все вместе мы сможем преодолеть тяжелые времена и выйти из них, став еще сильнее и сплоченнее, а наши стадионы должны стать храмами мира для всех.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Чем конкретно вас санкции трогают? Они всегда были. А сейчас очень надеюсь что государство обратит внимание на детский спорт.
Vintaje
Vintaje
сегодня в 00:58
Сейчас миллионы людей могут без работы остаться на которой получали копейки а помогать значит нужно в первую очередь клубам платящим миллиарды этим буратинам?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:30
Главная задача государства на сегодня и в ближайшие месяцы - выжить самому. Ознакомьтесь с драконовскими санкциями в отношение России: скоро все забудем о футболе и будем думать, как выжить.
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:54
В России окончательно умер футбол,никто вам не поможет,никто
ABir
ABir
вчера в 22:44
Футбол однозначно сейчас не первая сфера, которой надо помогать
Futurista
Futurista
вчера в 22:42
Когда свалят все легионеры может появятся в России новые Стрельцовы и Яшины...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:36
Ахаха. Ну да, в СССР футболисты получали как две зарплаты инженера... А сейчас они получают как тысяча зарплат инженера и им еще помогать надо. Это они помогать должны, они все уже на хорошую жизнь заработали, а народу тяжело будет.

Как тяжело быть любовницей олигарха, совсем от реальности отрываешься.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:11
Бла-бла-бла ! Меньше трёпа ,больше дела ! Отмените для начала FAN ID и верните фанатов на трибуны !
berda2003
berda2003
вчера в 22:02
пора переходить в спутницу футбола...
4RT
4RT
вчера в 21:37
Вместо миллионов евро посадить вас на паёк
Vet
Vet
вчера в 21:24
Что мертво, умереть не может
Gorasul
Gorasul
вчера в 21:14
Вот уж точно это не задача путина сейчас - всё рушится как карточный домик.... Какой футбол...
112910415
112910415
вчера в 21:12
государство нынче в другом месте помогает ...
Сп62
Сп62 ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 21:12
Детский футбол должен быть на бюджете государства.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ marut (раскрыть)
вчера в 20:56
А что Федун совсем обеднел?
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:33
Правильно,хрен с людьми,главное чтобы футболисты прекрасно жили
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:30
Пусть наши спортсмены идут на снижение зарплаты. Государство не должно им помогать, от слова совсем.
Накир
Накир
вчера в 20:29
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих
marut
marut
вчера в 20:27
Что то сегодня "спутница" разговорилась....
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