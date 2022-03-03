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Салихова: «Призываю приостановить и пересмотреть закон о Fan ID»

вчера, 17:18

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, призвала приостановить введение закона о Fan ID.

Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента – болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали.

Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 22:45
)))) Будь ты баба ,ты отказался от такого мужика ?!!!! ))))))))))))))))))))))))))))))
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 21:07
В этой стране только у бабы яйца могут быть. А мужики все плачут что хулиганы их на стадионе одрлели
pomor45
pomor45 ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
вчера в 20:57
Зареме нужны именно те, кто отсутствует. Остальных она болельщиками не считает, поэтому и видит на их месте пустые пластиковые кресла. Ей фанат - болельщик, а остальные - пластиковые кресла.
pomor45
pomor45
вчера в 20:50
Это нужно сегодня, а завтра посмотрим? Оказывается Спартак без хулиганов на трибунах прожить не может?
112910415
112910415
вчера в 20:48
само собой разумеется
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 19:59
Первый раз вижу от Заремы толковое предложение. Меня терзают смутные сомнения - не пытается ли она хайпануть. Слабо верится что дельные мысли посещают её голову.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:55
Зарему давно не слышно и я решил, что она бросила федуна.
протон
протон
вчера в 19:51
Ну уж нет!!! А как же моя безопасность. Я столько лет спокойно не мог на стадион пойти. Надеялся летом с семьёй сходить.
KTS22
KTS22
вчера в 19:26
Спутник Ф ?)
Cat01
Cat01
вчера в 19:24
Ещё один эксперт
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:18
Первый раз поддержу Зарему. Только я бы не приостановил, а вообще удалил, убрал, изничтожил это нововведение.
4RT
4RT
вчера в 19:10
Странно что она ещё не смылась от Федуна
David Young
David Young ответ Sylpheed (раскрыть)
вчера в 19:00
.
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 18:59
Не женщина... а героиня!!
sv_1969
sv_1969 ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 18:29
Враги футбола дюков мЮллер )))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 18:20
Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента – болельщиков

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Болельщики на трибунах, там нет только оголтелой толпы. Что идёт только на пользу и футболу, и болельщикам
lotsman
lotsman
вчера в 18:19
Начинают просыпаться. Вначале надо этот проект обсудить со всеми сторонами, которых он касается. Особенно с болельщиками. А потом уже решать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:04
Зарема дело говорит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:56
Ну всё, сейчас все вздрогнули в госдуме !!!)))))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:56
Вот теперь точно можно сказать, что Зарема "сидит" на Soccer.Ru!!!
Прочитала мой комментарий и теперь призывает...
В Москве и Петербурге отменяют ограничения на посещение спортивных событий
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1305575 03.03.2022
Izmar
Izmar
вчера в 17:47
Кто бы наложил вето на Федуниху - врага нашего футбола.
Сп62
Сп62 ответ Настоящий Руccкий (раскрыть)
вчера в 17:32
    Zhgoon
    Zhgoon
    вчера в 17:30
    Федун потерял 80 процентов своего богатства. Так что Зарему не долго придется терпеть. Скоро свалит с половиной оставшегося. Потерпите, пацаны.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 17:27
    Чё там Шнур пел :"Ехай на..."?
    Настоящий Руccкий
    Настоящий Руccкий
    вчера в 17:26
    Думаю Зарема просто хочет попиариться перед фанатами такими заявлениями
    STVA 1
    STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 17:22
    главное что это нужно для сегодняшнего времени!
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 17:19
    Это кто ее надоумил для такой заявы?
    beefs
    beefs
    вчера в 17:19
    да что там смотреть...
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