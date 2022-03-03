Дивеев: «Главное, чтобы этот дубль был не последним в моей карьере»

Защитник ЦСКА отреагировал на победу над «Сочи».

Да, может быть, в первом тайме игра была не такая хорошая, но в втором вышли настроенными и победили для них.

Знали, что «Сочи» сядут, потому что выигрывают 1:0. Это менталитет, прессинг уже будет не таким высоким. И что у нас будут моменты. Помню, еще судья свистнул, когда Карраскаль не сфолил, а чисто отобрал мяч. И мы, и «Сочи» могли забить еще. Но получилось, что нам больше повезло, и мы выиграли 2:1.

Когда в последний раз делал дубль? В юношеских играх точно делал, это было давно, против кого — не могу сказать. А в молодежке — не вспомню. Главное, чтобы этот дубль был не последним (улыбается).