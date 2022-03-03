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Дивеев: «Главное, чтобы этот дубль был не последним в моей карьере»

вчера, 20:05
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на победу над «Сочи».

Да, может быть, в первом тайме игра была не такая хорошая, но в втором вышли настроенными и победили для них.

Знали, что «Сочи» сядут, потому что выигрывают 1:0. Это менталитет, прессинг уже будет не таким высоким. И что у нас будут моменты. Помню, еще судья свистнул, когда Карраскаль не сфолил, а чисто отобрал мяч. И мы, и «Сочи» могли забить еще. Но получилось, что нам больше повезло, и мы выиграли 2:1.

Когда в последний раз делал дубль? В юношеских играх точно делал, это было давно, против кого — не могу сказать. А в молодежке — не вспомню. Главное, чтобы этот дубль был не последним (улыбается).

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:29
Теперь всё зависит от него самого
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:16
Будем надеяться, что голы будут еще.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:56
Пусть будут почаще такие дубли.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:42
Игорёк просто красавчик! Вчера выдал просто шикарный матч.
Mekail
Mekail
вчера в 20:38
Молодец.... улучшай достижение
drug01
drug01
вчера в 20:29
Мысли верные
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:27
Конечно не первый и не последний.
beefs
beefs
вчера в 20:10
ну теперь следующий на пенсии...
asraeil
asraeil
вчера в 20:10
Удачи тебе.... теперь ждем хет-трик
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:06
Всё в твоих руках... голове и ногах!
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