Вендел: «Кубок России — это особенный турнир»

Полузащитник «Зенита» порассуждал о предстоящем матче с «КАМАЗом» в 1/8 финала Кубка России.

Никакой недооценки мы себе не позволяем. Во-первых, потому, что, прекратив борьбу в Лиге Европы, очень хотим победить в Кубке и чемпионате, а для этого необходимо выигрывать во всех оставшихся матчах. А во‑вторых, потому, что Кубок — это особенный турнир, в котором любая команда, особенно та, у которой не так много наград, на каждую игру выходит как на последнюю. Но, как я уже сказал, борьба за Кубок России — одна из двух наших основных задач на вторую часть сезона.