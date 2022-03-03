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Вендел: «Кубок России — это особенный турнир»

вчера, 18:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вендел порассуждал о предстоящем матче с «КАМАЗом» в 1/8 финала Кубка России.

Никакой недооценки мы себе не позволяем. Во-первых, потому, что, прекратив борьбу в Лиге Европы, очень хотим победить в Кубке и чемпионате, а для этого необходимо выигрывать во всех оставшихся матчах. А во‑вторых, потому, что Кубок — это особенный турнир, в котором любая команда, особенно та, у которой не так много наград, на каждую игру выходит как на последнюю. Но, как я уже сказал, борьба за Кубок России — одна из двух наших основных задач на вторую часть сезона.

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Вендел
Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:21
Особенно не беспокоятся о нём "особенные" футболисты.
David Young
David Young
вчера в 20:21
В этом турнире можно победить и в скором времени подвергнуться расформированию, действительно, один в своём роде.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:18
Словоблудить он может.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:10
Особенный турнир, в котором играют спустя рукава!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:56
Кубок в любой стране особенный турнир.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 18:31
Ну давайте выигрывайте его
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:26
Кубок России турнир особенный Зенит его не каждый раз выигрывает.
Cat01
Cat01
вчера в 18:19
Очень хорошо
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 18:19
Ну так е..пт ,другово уже и не будет))))
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