Карпин: «Сборная России может сыграть товарищеский матч с молодёжкой»

Главный тренер сборной России заявил, что национальная команда может провести товарищескую встречу.

Приехал на поезде на совещание из Ростова. Говорили про ближайшее будущее. Решили, что 21 марта соберем сборную команду и до 26 сыграем. Еще не знаю, с кем. Сейчас думаем над этим, между собой, может быть, с молодежкой. И 27 разъедемся.

Будет один контрольный матч? Да. Где? Этот вопрос на стадии проработки. Предположительно в Москве, но где конкретно не могу сказать.

Почему не будем играть с клубами? Молодежная сборная тоже будет собираться. Им тоже надо с кем-то играть. Почему бы не сыграть с ними.