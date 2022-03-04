Карпин: «Сборная России может сыграть товарищеский матч с молодёжкой»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда может провести товарищескую встречу.
Приехал на поезде на совещание из Ростова. Говорили про ближайшее будущее. Решили, что 21 марта соберем сборную команду и до 26 сыграем. Еще не знаю, с кем. Сейчас думаем над этим, между собой, может быть, с молодежкой. И 27 разъедемся.
Будет один контрольный матч? Да. Где? Этот вопрос на стадии проработки. Предположительно в Москве, но где конкретно не могу сказать.
Почему не будем играть с клубами? Молодежная сборная тоже будет собираться. Им тоже надо с кем-то играть. Почему бы не сыграть с ними.