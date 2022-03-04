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Карпин: «Сборная России может сыграть товарищеский матч с молодёжкой»

вчера, 18:27

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что национальная команда может провести товарищескую встречу.

Приехал на поезде на совещание из Ростова. Говорили про ближайшее будущее. Решили, что 21 марта соберем сборную команду и до 26 сыграем. Еще не знаю, с кем. Сейчас думаем над этим, между собой, может быть, с молодежкой. И 27 разъедемся.

Будет один контрольный матч? Да. Где? Этот вопрос на стадии проработки. Предположительно в Москве, но где конкретно не могу сказать.

Почему не будем играть с клубами? Молодежная сборная тоже будет собираться. Им тоже надо с кем-то играть. Почему бы не сыграть с ними.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 22:17
Валерий Карпин: «Когда 24-го это произошло, я жене сказал: «России в стыках не будет. Надежда? Можно себя обманывать»
kasyak7
kasyak7
вчера в 21:18
С такими тенденциями футбол станет не модным.
112910415
112910415
вчера в 21:17
такую возможность никак нельзя упускать )
lotsman
lotsman
вчера в 21:11
Молодёжка надерёт задницу старикам.))
KTS22
KTS22
вчера в 21:01
Домой в Ростов !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:48
Эта супер - игра с мощным соперником не нужна ни нам, болельщикам, ни первой сборной. Разве что молодёжке, вот она будет стараться. Смотреть не буду, так как не на что и не на кого, и всем не советую. Но и без моего "умного" совета болельщик не будет тратить своё время на этот балаган.
санек002
санек002 ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 20:42
те тоже санкции наложили!
shur
shur
вчера в 20:12
...всё равно нигде играть не будут, отдайте их жалование для детей Донецка и Луганска!!!
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 19:31
А чё, с белорусами или казахами? Китайцами, в конце концов... Не?
ДСА
ДСА
вчера в 19:19
Откровенно бестолковая игра. Пикник какой-то.
4RT
4RT
вчера в 19:16
Давайте с марсианами
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 19:01
Так а зачем Головину и Миранчуку ездить на сборы команды, которая нигде не будет играть. Ради привычки разве что. Пусть местые тренируются, и, да, они и доехать-то не смогут.
протон
протон
вчера в 18:58
Валере нужно искать клуб в РПЛ. Сборная не будет играть до 36 года .
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 18:46
А можно и не играть. Валера, возьми отпуск, потренеруй годик Локомотив хотя бы. Зачем нам пока эти сборы, пусть в клубах поддерживают форму. И так проблемы с перелетами. Как Головину и Миранчуку добираться на эти сборы? Потом обратно. Скоро поездами только будут команды добираться до места. Это автоматически матчи только раз в неделю
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:40
Молодёжка тоже соперник.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:32
Ну хоть такой матч посмотреть!
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