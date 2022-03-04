Бийол: «В кубковом матче со „Спартаком“ нужно сыграть ещё лучше»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Кубка России, где «армейцы» сыграют против «Спартака».

Только сыграли со «Спартаком», и впереди новый, теперь уже кубковый матч. Игры с «красно-белыми» — очень важные, их все ждут, а футболисты всегда настраиваются по-особенному. В последнем дерби мы показали очень хороший футбол, и теперь дома на нашем стадионе нужно сыграть еще лучше, повторить этот результат. Если нам это удастся — все будет хорошо.