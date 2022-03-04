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Бийол: «В кубковом матче со „Спартаком“ нужно сыграть ещё лучше»

вчера, 17:57

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Кубка России, где «армейцы» сыграют против «Спартака».

Только сыграли со «Спартаком», и впереди новый, теперь уже кубковый матч. Игры с «красно-белыми» — очень важные, их все ждут, а футболисты всегда настраиваются по-особенному. В последнем дерби мы показали очень хороший футбол, и теперь дома на нашем стадионе нужно сыграть еще лучше, повторить этот результат. Если нам это удастся — все будет хорошо.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:32
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 18:17
    Главное это сыграть без ошибок в обороне и забить на гол больше, чем СпаМ.
    Удачи вам ребята.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:10
    Всё будет хорошо 👍. Спартак сейчас не соперник .
    Удачи ЦСКА !!!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 18:09
    Мысль хорошая, давай работай над собой ефрейтор Ява..
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 18:08
    Мне понравился такой жребий, нас ждёт ещё одно дерби всея Руси!!!
    izrafel
    izrafel
    вчера в 18:08
    Посмотрим... Спартак будет супер мотивирован...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:58
    У нас получится,верю!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 17:58
    Там как получится
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