Хохлов: «Готов рассматривать предложения из РПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» выразил готовность возглавить один из клубов в чемпионате России.

Я готов рассматривать предложения из Премьер-лиги. Готов вернуться. Тут нужно понимать, за что команда будет бороться, каков у нее план на ближайшее будущее.

Всегда нужно пообщаться и понять, каким команда видит путь развития. Если этого пути особо нет, то я вряд ли пойду.

Думаю, как раз российские тренеры должны возглавлять команды. Потому что на нескольких примерах убеждаемся, что команду может готовить один тренер, а сейчас он уедет, и толк какой от этого будет?