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Хохлов: «Готов рассматривать предложения из РПЛ»

сегодня, 14:23

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил готовность возглавить один из клубов в чемпионате России.

Я готов рассматривать предложения из Премьер-лиги. Готов вернуться. Тут нужно понимать, за что команда будет бороться, каков у нее план на ближайшее будущее.

Всегда нужно пообщаться и понять, каким команда видит путь развития. Если этого пути особо нет, то я вряд ли пойду.

Думаю, как раз российские тренеры должны возглавлять команды. Потому что на нескольких примерах убеждаемся, что команду может готовить один тренер, а сейчас он уедет, и толк какой от этого будет?

Последним местом работы Хохлова был «Ротор», который он покинул в ноябре 2021 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:59
теперь точно будет нарасхват Российские
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:49, ред.
Возможно намекает на возврат на родину в Краснодар. Похвально стремление Хохлова работать в клубах Премьер-Лиги, только вот приходить на всё готовое в клуб с большими амбициями, а потом в случае неудачи говорить, что к игрокам по самоотдаче претензий нет, как это было в Кубани, Динамо и даже в ФНЛ с Ротором, наверное не совсем правильно. Если уж так горишь желанием в очередной раз перезагрузить свою тренерскую карьеру то, возьми клуб из ФНЛ, выведи его в РПЛ и работай с ним, доказывая на деле, что готов в дальнейшем возглавлять команду с далеко идущими планами. Удачи вам в этом Дмитрий Валерьевич. Болейте за своих, а не против чужих!
YVG
YVG
сегодня в 14:44
Тренерам уровня ФНЛ нудно работать в ФНЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:30
Теперь работы будет полно
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