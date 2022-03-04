«Будет рубилово». Червиченко — о матче «Спартака» против ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Кубка России, где «красно-белые» сыграют с ЦСКА .

Будет рубилово. «Спартаку» надо реабилитироваться, потому что в предыдущем матче была убедительная и бесспорная победа «армейцев». Сейчас у «красно-белых» будет сложный отрезок: «Динамо», хоть ослабленный, но «Краснодар», потом «Локомотив». Хотя непонятно, что сделала из клуба эта немецкая банда — может, для «Спартака» всё будет не так печально. Если «Спартак» снова проиграет ЦСКА — уже в Кубке — то это будет тяжёлым ментальным ударом по клубу.