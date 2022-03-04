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«Будет рубилово». Червиченко — о матче «Спартака» против ЦСКА

вчера, 17:10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Кубка России, где «красно-белые» сыграют с ЦСКА.

Будет рубилово. «Спартаку» надо реабилитироваться, потому что в предыдущем матче была убедительная и бесспорная победа «армейцев». Сейчас у «красно-белых» будет сложный отрезок: «Динамо», хоть ослабленный, но «Краснодар», потом «Локомотив». Хотя непонятно, что сделала из клуба эта немецкая банда — может, для «Спартака» всё будет не так печально. Если «Спартак» снова проиграет ЦСКА — уже в Кубке — то это будет тяжёлым ментальным ударом по клубу.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:44
Думаю что будет доп время и пенальти! И мы победим!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 18:05
Тем более, что матч в конце апреля. А к тому времени макаронник может уже на Аппенинах будет, а Спартак в 21 веке в 22 раз начнет новую жизнь. Зарема девушка видная, темпераментная, после итальянца нужен или испанец, или француз. А в ближайшем туре Динамо, наши друзья, кстати, поставят все на свое место.
drug01
drug01
вчера в 17:52
Кому-то не повезло...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:45
Разве девятое место в турнирной талице не являеться тяжёлым ментальным ударом для спартака, а два поражения в дерби а три очка от зоны вылета???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:34
На счет рубилова , я что то не уверен.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:33
Спартак будет ближе к реваншу.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:25
    lotsman
    lotsman
    вчера в 17:23
    Спартак, я думаю, возьмёт реванш.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 17:15
    А может и не будет.
    Дoбрыня
    Дoбрыня
    вчера в 17:13
    Уже одну игру недавно видели.... будет ли реванш???
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