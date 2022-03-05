Карпин выступил за расширение чемпионата России .

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил за расширение Российской Премьер-Лиги.
Будет больше практики у российских футболистов. Это хорошо. Их количество будет больше, качество — посмотрим.
Увеличение команд — неважно, плохо я к этому отношусь или хорошо — оно будет нужно. Потому что у нас не будет еврокубков и не будет пауз на сборные. 30 туров можно сыграть за шесть месяцев, а шесть месяцев остальные что делать? Нужно будет делать большее количество команд. Сколько — 18, 20? Не знаю.
Вполне трезвое мнение главного тренера сборной России Карпина. Сейчас после того как УЕФА, ФИФА и ассоциации европейских футбольных клубов исключили наш футбол ⚽️ вместе со сборной и клубами от общей футбольной мировой семьи, можно , а скорее всего даже нужно расширение РПЛ. Как говорил Карпин , потребуется больше игрового времени с большим количеством команд и это будет идти только на пользу всем командам . Тем интереснее станет наш чемпионат.
И скорее всего это обязательно будет принято РФС. Надо как-то же выходить из реалий сегодняшнего времени и наконец-то заняться вплотную развитием всем нашим футболом от детского до РПЛ . Всем Добра !!!
Вполне трезвое мнение главного тренера сборной России Карпина. Сейчас после того как УЕФА, ФИФА и ассоциации европейских футбольных клубов исключили наш футбол ⚽️ вместе со сборной и клубами от общей футбольной мировой семьи, можно , а скорее всего даже нужно расширение РПЛ. Как говорил Карпин , потребуется больше игрового времени с большим количеством команд и это будет идти только на пользу всем командам . Тем интереснее станет наш чемпионат.
И скорее всего это обязательно будет принято РФС. Надо как-то же выходить из реалий сегодняшнего времени и наконец-то заняться вплотную развитием всем нашим футболом от детского до РПЛ . Всем Добра !!!