Карпин выступил за расширение чемпионата России .

Главный тренер сборной России выступил за расширение Российской Премьер-Лиги.

Будет больше практики у российских футболистов. Это хорошо. Их количество будет больше, качество — посмотрим.

Увеличение команд — неважно, плохо я к этому отношусь или хорошо — оно будет нужно. Потому что у нас не будет еврокубков и не будет пауз на сборные. 30 туров можно сыграть за шесть месяцев, а шесть месяцев остальные что делать? Нужно будет делать большее количество команд. Сколько — 18, 20? Не знаю.