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«Речь идет о супердерби». Марио Фернандес — о матче со «Спартаком»

вчера, 20:46

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением об итогах жеребьевки 1/4 финала Кубка России, где «армейцы» сыграют против «Спартака».

Речь идет о супердерби, нам в любом случае будет очень сложно. Без разницы, чемпионат это или Кубок, такие встречи всегда стоят особняком. Чтобы выйти из дерби победителем, нужно сражаться, бороться, другого рецепта нет. Мы только что победили «Спартак», но в апреле это не будет значить ровным счетом ничего, надо будет доказывать все заново.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:08
Супердерби закончилось на прошлой неделе нашей победой а на кубок очередная принципиальная игра.
ABir
ABir
вчера в 22:35
Спартаку надо будет просто более бережно использовать свои моменты и внимательно отыграть в обороне. А в общем будет очень интересный и напряженный матч
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:22
Нужно играть свою игру. Видно, что на сборах не отдыхали а отрабатывали. Вперёд к победе, армейцы!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:57
Супер Мари прав, надо выкладываться по полной программе, будет очень здорово приложить СпаМ третий раз подряд. Удачи нам.
DaslerU
DaslerU ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:26
Об этом вообще лучше здесь не говорить. А то возникнет вопрос, кому ты на самом деле сочувствуешь? Здесь про футбол, про события и сочувствия, у себя на кухне.
shlomo
shlomo
вчера в 21:23
Пусть получится этот матч как надо
протон
протон
вчера в 21:12
По нынешним временам, до апреля еще надо дожить... За это время может измениться, вообще, всё. Причем, несколько раз.

Искренне сочувствую адекватным болельщикам и ЦСКА и Спартака по поводу вышесказанного. И, вообще, всем пострадавшим от теперешних событий сучувствую!
drug01
drug01
вчера в 21:02
Главное играть свою игру
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:59
Опять придётся резаться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:47
Надо победить любой ценой!
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