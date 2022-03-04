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Петржела: «Я рад, что Дзюба помирился с Карпиным»

вчера, 20:07

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба готов играть за сборную России.

Ого, Дзюба помирился с Карпиным — здорово! Я рад! Если Дзюба играет в основе «Зенита», думаю, и в сборной тоже будет всегда в старте. Может, «Зенит» все же продлит контракт с Артемом, потому что он игрок национальной команды. Но это уже будет решать тренер «Зенита», а не я. Семак лучше всех знает — продлевать контракт или нет. Если Семак будет против, контракт с Дзюбой не будет продлен.

Дзюба — сложный человек, c ним сложно всегда договориться о чем-то, он немного упрямый. Артем как и футболист, так и человек очень жесткий.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:18
Надо не фыркать носом и звездиться, а напрячься и выиграть путёвку у сборной Польши...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:42
Не верится в их дружбу
Cat01
Cat01
вчера в 21:03
Всё нормально
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:43
Гладко всё на словах.
протон
протон
вчера в 20:09
ребятушки, все ваши разногласия уже не имеют никакого смысла.
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