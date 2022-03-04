Хлусевич: «Нам надо реабилитироваться после поражения от ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Кубка России, где «красно-белые» сыграют против ЦСКА .

Будет достаточно интересный матч. Нам надо реабилитироваться после поражения, дать реванш, постараться выиграть и пройти дальше. Думаю, что матч получится ярким. Очень большая афиша, надеюсь, что будет много моментов, забитых голов, но больше мячей влетит в ворота ЦСКА .

Будет ли этот матч отличаться от игры в чемпионате? Да, Кубок России — другой турнир, там совсем другие эмоции, в любом случае настрой тот же, но будет иное давление.