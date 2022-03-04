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Хлусевич: «Нам надо реабилитироваться после поражения от ЦСКА»

вчера, 19:11

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал результат жеребьевки 1/4 финала Кубка России, где «красно-белые» сыграют против ЦСКА.

Будет достаточно интересный матч. Нам надо реабилитироваться после поражения, дать реванш, постараться выиграть и пройти дальше. Думаю, что матч получится ярким. Очень большая афиша, надеюсь, что будет много моментов, забитых голов, но больше мячей влетит в ворота ЦСКА.

Будет ли этот матч отличаться от игры в чемпионате? Да, Кубок России — другой турнир, там совсем другие эмоции, в любом случае настрой тот же, но будет иное давление.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:08
Снова спартачи начинают выпендриваться а потом после матча все куда то исчезают.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:33
Нет сейчас у Спартака козырей против ЦСКА .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:04
О каком реванше речь? Вас до этого еще Динамо, Краснодар и Локо "реваншируют" по полной программе.
drug01
drug01
вчера в 20:01
Есть всё шансы?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:44
Кто бы что не говорил, но реванша не получится . Кубок и чемпионат - это два разных турнира. В чемпионате армейцы оказались сильнее в обоих матчах, так что тут реванш невозможен. А вот кто окажется сильнее в кубке - скоро станет ясно. Понятно , что после двух поражений подряд от принципиального соперника спартаковцы хотят выиграть, но и армейцы не погулять выйдут.
Ждем матча, там и поговорить можно будет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:12
Давайте доказывайте на деле, а не на словах
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