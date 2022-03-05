Гол Языджи на последних минутах принёс ЦСКА победу над «Нижним Новгородом»

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 42-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш. Играя в большинстве, ЦСКА смог вырвать победу на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Голом отметился полузащитник Юсуф Языджи.
ЦСКА идёт на 3-м месте (36 очков), «Нижний Новгород» занимает 10-е место (22 очка).
В ЦСКА сказалось отсутствие нападающего, давили 90 мин., и всё же додавили.
С победой нас, а Супер Марио здоровья.
В ЦСКА сказалось отсутствие нападающего, давили 90 мин., и всё же додавили.
С победой нас, а Супер Марио здоровья.
ЦСКА с победой, НН не унывать, удачи гостям в следующих матчах.
ЦСКА с победой, НН не унывать, удачи гостям в следующих матчах.