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Гол Языджи на последних минутах принёс ЦСКА победу над «Нижним Новгородом»

сегодня, 21:03
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (1:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 42-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш. Играя в большинстве, ЦСКА смог вырвать победу на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Голом отметился полузащитник Юсуф Языджи.

ЦСКА идёт на 3-м месте (36 очков), «Нижний Новгород» занимает 10-е место (22 очка).

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03 марта
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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:46
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 22:32
      Альфи
      Альфи
      сегодня в 22:02
      ртом работающие сегодня - как не захлебнулись???!!!!!!!
      - почему ненавидящих ЦСКА допускают до коммента его игры??????????!!!!!!!!
      - баланс должен быть - если один против клуба - другой должен быть - за!!!!!
      - это если не оба беспристрастны! А так то с победой всех Армейцев
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ армеец 62 (раскрыть)
      сегодня в 22:01
      Вы это имеете в виду ,сэр ? ))))))
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 21:56
      Языджи просто монстр!
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      сегодня в 21:53
      Да по игре не скажешь , что были уставшими, давили весь матч. Просто уверенность превратилась в самоуверенность, потому матч таким сложным и выдался.
      армеец 62
      армеец 62 ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 21:47
      Вы бы промолчали про руки в штрафной, уважаемый.
      STVA 1
      STVA 1 ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 21:44
      будут ли те которые с таким пафосом перечислены кроме Игоря и Марио в составе? вопрос кконечно! А игры особо и нет! зато разговоров)))
      Capral
      Capral ответ Константин Белых (раскрыть)
      сегодня в 21:44
      Согласен, чемпионат потерял всякий смысл, а российский футбол- погружается еще глубже в болото.....
      gwynb1eidd
      gwynb1eidd ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      сегодня в 21:41
      Ну судя по словам Березуцкого, перелёт из Сочи дался не просто, а поскольку лига газпромовская, то сдвигать игру никто не стал...
      sv_1969
      sv_1969 ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 21:40
      это ваше мнение
      Capral
      Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      сегодня в 21:40
      Новгород- примитивная команда без класса и выдумки. Другое дело, что ЦСКА играет тупо без креатива.
      Константин Белых
      Константин Белых
      сегодня в 21:39
      Расслабтесь.. В этом сезоне вообще фиолетово кто чемпион и какое место кто займет. Все игры теперь имеют значения для клубов не более чем битва в приставку между пацанами. Воспринимайте все игры как товарняки. Надеемся на Рому Абрамовича чтоб создавал континентальную лигу..
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 21:35
      Похоже армейские игроки еще до матча приплюсовали в свою копилку три очка и чуть не поплатились за это. Прослеживалась всю игру явная недооценка соперника, который очень грамотно сыграл в обороне. Суета в атаке, тычки накоротке друг другу, в штрафной все это делалось стоя, потому и очень быстро ликвидировалось защитой. Только в концовке получилась скидка на ход и это привело к победному голу.
      ЦСКА с победой, НН не унывать, удачи гостям в следующих матчах.
      SHMEL258
      SHMEL258 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      сегодня в 21:34, ред.
      Его ещё и не вводили...Разве что отдельно для спартачей...Всем остальным летом обещали.
      SHMEL258
      SHMEL258 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      сегодня в 21:33
      А теперь за фол последней надежды красные не дают?
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 21:33
      К фанатам ЦСКА ! А что , FAN ID уже отменили ? Хватило терпения только на один матч ? А как же принципы и договорённости ? ))
      SHMEL258
      SHMEL258 ответ oFANATo (раскрыть)
      сегодня в 21:32
      Плохим танцорам сам знаешь, что мешает. Теперь они готовы обвинить тех, кто их наказал и обыграл два раза подряд вот таким подленьким способом, обвиняя судей в помощи , хотя её и в помине не было.
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 21:32
      Как-то слишком натужно выиграл ЦСКА.
      oFANATo
      oFANATo ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 21:30
      Ну да, ну да и в дерби нам помогли спартак обыграть 2:0🤗
      SHMEL
      SHMEL ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 21:29
        makkie
        makkie ответ SHMEL (раскрыть)
        сегодня в 21:27
        Да цска всегда образцово судят.
        Рук в штрафной не видят, пенальти на любой вкус ставят, штрафные от малейшего контакта, удаления у соперников.
        Радуйтесь, что вам еще остаётся.
        oFANATo
        oFANATo ответ sv_1969 (раскрыть)
        сегодня в 21:26
        Класс Языджи, Карраскаль, Гбанема, Медины, Акинфеева, Фернандеса .....и так далее.
        berda2003
        berda2003
        сегодня в 21:26
        из всего "зрелища" запомнилась лавка цска с двумя клонированными 56ами, жующих в унисон жвачку с открыванием рта, годы тренировок сказываются...
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        сегодня в 21:25
        Кукуян подарил супер-большинство ! Давно не видел такой левой кр. карточки . Зачем тогда вообще нужен ВАР ? Или судей надо на зрение проверять ?
        sv_1969
        sv_1969 ответ oFANATo (раскрыть)
        сегодня в 21:25
        Класс Языджи
        SHMEL258
        SHMEL258 ответ Сп62 (раскрыть)
        сегодня в 21:24, ред.
        Комментатор не должен выносить оценок арбитру. Сомневаться может, но в открытую говорить что принято не верное решение не может.Комментатор должен быть нейтрален. Как можно вестись на его оценки, когда он плохо разглядев эпизод выносит оценку? Нам это удаление НН в одно место не упёрлось, мы и так сильнее их.
        tigrok
        tigrok
        сегодня в 21:23
        После отстранения наших судей от еврокубков теперь будут судить - кто больше даст. Печально.
        oFANATo
        oFANATo ответ Чист (раскрыть)
        сегодня в 21:23
        После поражения 0:2 от ЦСКА на Открывашке лучше не выступать.....
        Capral
        Capral
        сегодня в 21:22
        Игра ЦСКА, только однажды смотрелась по-футбольному эстетично, в период работы в ЦСКА О.В.ДОЛМАТОВА!!! Сейчас кони, и играют по-конски. Удивляться особо нечему, если посмотреть на ГТ команды.....
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