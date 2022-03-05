Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить «Бернли»

1646499291

сегодня, 19:54

«Челси» одержал победу над «Бернли» (4:0) в матче 28-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 47-й минуте счёт открыл защитник «Челси» Рис Джеймс. На 52-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество «синих», а на 55-й минуте оформил дубль. Точку в матче поставил гол Кристиана Пулишича на 69-й минуте.

«Челси» идёт на 3-м месте (53 очка), «Бернли» занимает 18-е место (21 очко).