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Дубль Хаверца помог «Челси» разгромить «Бернли»

сегодня, 19:54
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Бернли» (4:0) в матче 28-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 47-й минуте счёт открыл защитник «Челси» Рис Джеймс. На 52-й минуте Кай Хаверц удвоил преимущество «синих», а на 55-й минуте оформил дубль. Точку в матче поставил гол Кристиана Пулишича на 69-й минуте.

«Челси» идёт на 3-м месте (53 очка), «Бернли» занимает 18-е место (21 очко).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 22:00
Несколько неожиданно, что Челси так много голов забили, но их победа вполне ожидаема.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:27
Хороший матч и уверенная победа. Притом, что играли не в полную силу. Качественные голы.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:31
Молодцы!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:29
За Рому!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:14
Да уж, разгром получился
Брулин
Брулин
сегодня в 20:12
Челси просто разрывает соперника.
azkan
azkan
сегодня в 20:04
С убедительной победой синих во втором тайме! Рис Джеймс возвратился! За 8 минут забили три гола, потом Пуля поставил точку. Хорошая реализация! У Пули и Джеймса еще и по одной голевой передаче.
Я смотрел с половины первого тайма. Ничего не предвещало такой разгром. Думал по такой игре один гол тоже будет за счастье)) Даже могли пропустить после ошибок Менди и Чалобы.
Но удача была на стороне Челси.
Еще раз с разгромной победой! Давненько такого не было)
drug01
drug01
сегодня в 19:55
Так держать
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