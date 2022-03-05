Хет-трик Лаутаро помог «Интеру» разгромить «Салернитану»

«Интер» одержал победу над «Салернитаной» в матче 26-го тура Серии А.
На 22-й минуте счёт открыл нападающий миланского клуба Лаутаро Матинес. На 40-й минуте аргентинец оформил дубль, а на 56-й — хет-трик. На 64-й минуте голом отметился Эдин Джеко, а на 69-й минуте боснийский форвард отправился пятый мяч в ворота «Салернитаны».
«Интер» идёт на 1-м месте (58 очков), «Салернитана» занимает 20-е место (15 очков).
осталось повторить этот результат с ливерпулем)))
Вот с такой отдачей и нужно играть в чемпионате
Главное чтобы опять в спячку не ушли матча на четыре. Ну с Ливером можно и не напрягаться - там уже все, да и не нужно больше так выкладываться, а то после того матча с Ливером сколько игр слили.
осталось повторить этот результат с ливерпулем)))
Вот с такой отдачей и нужно играть в чемпионате
Главное чтобы опять в спячку не ушли матча на четыре. Ну с Ливером можно и не напрягаться - там уже все, да и не нужно больше так выкладываться, а то после того матча с Ливером сколько игр слили.