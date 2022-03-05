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Хет-трик Лаутаро помог «Интеру» разгромить «Салернитану»

сегодня, 00:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)5 : 0Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаМатч завершен

«Интер» одержал победу над «Салернитаной» в матче 26-го тура Серии А.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий миланского клуба Лаутаро Матинес. На 40-й минуте аргентинец оформил дубль, а на 56-й — хет-трик. На 64-й минуте голом отметился Эдин Джеко, а на 69-й минуте боснийский форвард отправился пятый мяч в ворота «Салернитаны».

«Интер» идёт на 1-м месте (58 очков), «Салернитана» занимает 20-е место (15 очков).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:35
Всех интеристов с победой! Пусть и временно, но на первом месте!
осталось повторить этот результат с ливерпулем)))
Вот с такой отдачей и нужно играть в чемпионате
Главное чтобы опять в спячку не ушли матча на четыре. Ну с Ливером можно и не напрягаться - там уже все, да и не нужно больше так выкладываться, а то после того матча с Ливером сколько игр слили.
Loko57
Loko57
сегодня в 01:34
Наконец то Лаутаро прорвало, пусть даже с Салернитаной!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:58
Счет такой же как и в первом круге. 10 мячей отгрузили Салернитане.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:49
Ещк бы у них не выиграть!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:45
Бомбический матч. Интер наконец-то крупно выиграл.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:44
Ожидаемая победа.
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