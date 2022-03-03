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«Зенит» разгромил КАМАЗ и вышел в 1/4 финала Кубка России

вчера, 22:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)КАМАЗМатч завершен

«Зенит» дома обыграл КАМАЗ в матче 1/8 финала Кубка России — 6:0.

В составе хозяев отличились Андрей Мостовой (17, 48), Юри Альберто (26, 45+1), Александр Ерохин (37) и Артем Дзюба (85).

Ранее в 1/4 финала вышел «Спартак».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:19
Новерное закономерный результат учитывая соотношение сил и возможностей команд этого матча. Удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:43
то вам ек Европа !
4RT
4RT
сегодня в 00:22
Теперь ,как сказал их комментатор,мечтаем слетать в Калининград
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:20
Легкая прогулка для Зенита.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:07
Другого быть не могло.
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:56
Играйте в своих кубках, дорога в еврокубки закрыто.
pomor45
pomor45
вчера в 22:48
Мне не понравилось. Наделать столько ошибок в тренировочном, по сути, матче - это надо постараться. Много сделали неточных передач, много потерь и даже проигрывали единоборства. Кержаков нервничал так, будто финал Кубка играл, хотя у его ворот и напряга никакого не было.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:35
«Зенит» грузил КАМАЗ!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:25
Всё предсказуемо. Вот так бы с Бетисом . Ну а это же ФНЛ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:24
Хорошо раскатали
karnager
karnager
вчера в 22:22
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A.S.A
A.S.A
вчера в 22:22
Первый гол Мостового исполнен в стиле великого Алекса Дель Пьеро!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:19
    Жорж Милославский
    Жорж Милославский
    вчера в 22:16
    С Победой Питер! Это была хорошая тренеровка.
    t272nm
    t272nm
    вчера в 22:15
    Всех с победой. Легкая прогулка для Зенита.
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