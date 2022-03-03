«Зенит» разгромил КАМАЗ и вышел в 1/4 финала Кубка России

«Зенит» дома обыграл КАМАЗ в матче 1/8 финала Кубка России — 6:0.
В составе хозяев отличились Андрей Мостовой (17, 48), Юри Альберто (26, 45+1), Александр Ерохин (37) и Артем Дзюба (85).
Ранее в 1/4 финала вышел «Спартак».
«Зенит» дома обыграл КАМАЗ в матче 1/8 финала Кубка России — 6:0.
В составе хозяев отличились Андрей Мостовой (17, 48), Юри Альберто (26, 45+1), Александр Ерохин (37) и Артем Дзюба (85).
Ранее в 1/4 финала вышел «Спартак».
18:07 Сёмин: «Готов возглавить „Локомотив“»
20:10 «Енисей» разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала Кубка России
Забавнее было бы наоборот
18:07 «Енисей» разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала Кубка России
20:10 Сёмин: «Готов возглавить „Локомотив“»
18:07 Сёмин: «Готов возглавить „Локомотив“»
20:10 «Енисей» разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала Кубка России
Забавнее было бы наоборот
18:07 «Енисей» разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала Кубка России
20:10 Сёмин: «Готов возглавить „Локомотив“»