«Бавария» упустила победу над «Байером»

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сегодня, 19:24

«Бавария» сыграла вничью с «Байером» (1:1) в матче 25-го тура Бундеслиги.

На 18-й минуте счёт открыл защитник мюнхенского клуба Никлас Зюле. Однако до перерыва «Байер» смог отыграться, мяч в свои ворота отправил нападающий «Баварии» Томас Мюллер. Во втором тайме команды голов не забили — 1:1.

«Бавария» идёт на 1-м месте (59 очков), «Байер» занимает 3-е место (45 очков).