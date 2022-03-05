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«Бавария» упустила победу над «Байером»

сегодня, 19:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Бавария» сыграла вничью с «Байером» (1:1) в матче 25-го тура Бундеслиги.

На 18-й минуте счёт открыл защитник мюнхенского клуба Никлас Зюле. Однако до перерыва «Байер» смог отыграться, мяч в свои ворота отправил нападающий «Баварии» Томас Мюллер. Во втором тайме команды голов не забили — 1:1.

«Бавария» идёт на 1-м месте (59 очков), «Байер» занимает 3-е место (45 очков).

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03 марта
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Все комментарии
KLINSI
KLINSI
сегодня в 21:55
А чё нормально.
Защитник в чужие, нап в свои)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:08, ред.
Все нормально.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:30
Бавария уж собиралась додавить Байер, но тут появился Азмун!
С дебютом!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 20:28
Слабо сыграла Бавария и Левандовски опять не забил.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:16
бывает и такое
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:08
Запнулась Бавария - это бывает. Учитывая нестабильность преследователей - это для Баварии как укус комара. Вряд ли что , кроме страшного форс мажора, может помешать завоевать очередной чемпионский титул. Главный преследователь , а это Боруссия, регулярно теряет очки там , где этого делать не стоит.
Так что отряхнется Бавария после спотыкания и попрет дальше.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:05
Пусть теперь Боруссия напрягается.
Cat01
Cat01
сегодня в 19:56
Все разделили поровну
lotsman
lotsman
сегодня в 19:31
Что то Бавария стала буксовать.
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 19:28
Ожидаемо... сбавила обороты машина
санек002
санек002
сегодня в 19:28
бавария не форсирует события а тихой сапой идет к чемпионству!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:27
Ничья норм результат
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