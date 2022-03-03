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«Рубин» вышел в 1/4 финала Кубка России

вчера, 20:57
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

«Рубин» дома обыграл «Ротор» в матче 1/8 финала Кубка России — 2:1.

В составе хозяев отличился Виталий Лисакович (27, 72), за гостей забил Роман Минаев (12).

Ранее в 1/4 финала вышел ЦСКА.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:38
Лисакович второй дубль подряд. Заиграл в Рубине.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:44
С трудом но прошли
4RT
4RT
вчера в 21:35
Бульбаш дубли клипает. Привет паровозам
Cat01
Cat01
вчера в 21:32
Удачи в финале
makkie
makkie
вчера в 21:32
Зря Локо отдали Лисаковича.
Теперь белорус забивает за Рубин, а вот у паровозов в атаке дела обстоят не очень - даже Енисею не смогли забить, хотя пенальти был ))

Рубин с выходом в 1/4 КР, вся борьба впереди!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:30
Ну ожидаемо!
lotsman
lotsman
вчера в 21:23
А с игры слабо было выиграть?
Рефери
Рефери ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:13
+
pomor45
pomor45
вчера в 21:13
Победа над командой нижней лиги за счёт двух пенальти не выглядит не только убедительной, но и достойной.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:12
Тяжёлая и уверенная победа Рубина.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:06
В составе гостей отличился Виталий Лисакович (27, 72)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1305648/rubin-rotor 03.03.2022.....
Думаю, что в составе хозяев....
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:06, ред.
Лисакович играл в статусе хозяина, а не гостя.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 21:02
Ротор играл хорошо.... но класс Рубина выше...
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:01
Сложно, но справились. С горем пополам вышли в следующий круг казанцы.
Сварожич
Сварожич
вчера в 21:00
Поздравляю Рубин с выходом!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 20:57
Сложный матч получился для Рубина
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