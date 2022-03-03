«Рубин» вышел в 1/4 финала Кубка России

«Рубин» дома обыграл «Ротор» в матче 1/8 финала Кубка России — 2:1.
В составе хозяев отличился Виталий Лисакович (27, 72), за гостей забил Роман Минаев (12).
Ранее в 1/4 финала вышел ЦСКА.
«Рубин» дома обыграл «Ротор» в матче 1/8 финала Кубка России — 2:1.
В составе хозяев отличился Виталий Лисакович (27, 72), за гостей забил Роман Минаев (12).
Ранее в 1/4 финала вышел ЦСКА.
Теперь белорус забивает за Рубин, а вот у паровозов в атаке дела обстоят не очень - даже Енисею не смогли забить, хотя пенальти был ))
Рубин с выходом в 1/4 КР, вся борьба впереди!
Теперь белорус забивает за Рубин, а вот у паровозов в атаке дела обстоят не очень - даже Енисею не смогли забить, хотя пенальти был ))
Рубин с выходом в 1/4 КР, вся борьба впереди!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1305648/rubin-rotor 03.03.2022.....
Думаю, что в составе хозяев....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1305648/rubin-rotor 03.03.2022.....
Думаю, что в составе хозяев....