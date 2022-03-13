В АЕКе подтвердили интерес к Крыховяку.

Спортивный директор АЕКа Панайотис Коне прокомментировал слухи об интересе греческого клуба к полузащитнику «Краснодара» Гжегожу Крыховяку.
Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник.
Спортивный директор АЕКа Панайотис Коне прокомментировал слухи об интересе греческого клуба к полузащитнику «Краснодара» Гжегожу Крыховяку.
Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник.
Я думаю что для греческого клуба Крыховяк будет точно хорошим приобретением. В свои тридцать два года он ещё находится в довольно хорошей форме и точно не затеряется в составе АЕК и поможет команде. Придя в российский чемпионат в команду Локомотив 🚂, он сразу заслужил место в основе и показал все свои лучшие качества, тем и заслужил уважение болельщиков клуба за три сезона пребывания в стане железнодорожников . Перейдя потом в Краснодар и там стал неотъемлемой частью клуба, но реалии сегодняшнего дня не дают ему вариантов для продолжения карьеры в Краснодаре. Можно ему сказать только спасибо за годы проведённые в российском футболе и пожелать Удачи куда бы он не перешёл. Всем Добра !!!
Я думаю что для греческого клуба Крыховяк будет точно хорошим приобретением. В свои тридцать два года он ещё находится в довольно хорошей форме и точно не затеряется в составе АЕК и поможет команде. Придя в российский чемпионат в команду Локомотив 🚂, он сразу заслужил место в основе и показал все свои лучшие качества, тем и заслужил уважение болельщиков клуба за три сезона пребывания в стане железнодорожников . Перейдя потом в Краснодар и там стал неотъемлемой частью клуба, но реалии сегодняшнего дня не дают ему вариантов для продолжения карьеры в Краснодаре. Можно ему сказать только спасибо за годы проведённые в российском футболе и пожелать Удачи куда бы он не перешёл. Всем Добра !!!