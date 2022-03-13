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В АЕКе подтвердили интерес к Крыховяку

сегодня, 15:20

Спортивный директор АЕКа Панайотис Коне прокомментировал слухи об интересе греческого клуба к полузащитнику «Краснодара» Гжегожу Крыховяку.

Крыховяк может перейти в АЕК? Да, это правда. Нам действительно интересен польский полузащитник.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 15:57
Забирайте скорее. Как футболёр он хорош, как человек - постоянно плавает на поверхности воды.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:38
В АЕКе подтвердили интерес к Крыховяку.
Я думаю что для греческого клуба Крыховяк будет точно хорошим приобретением. В свои тридцать два года он ещё находится в довольно хорошей форме и точно не затеряется в составе АЕК и поможет команде. Придя в российский чемпионат в команду Локомотив 🚂, он сразу заслужил место в основе и показал все свои лучшие качества, тем и заслужил уважение болельщиков клуба за три сезона пребывания в стане железнодорожников . Перейдя потом в Краснодар и там стал неотъемлемой частью клуба, но реалии сегодняшнего дня не дают ему вариантов для продолжения карьеры в Краснодаре. Можно ему сказать только спасибо за годы проведённые в российском футболе и пожелать Удачи куда бы он не перешёл. Всем Добра !!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:29
Поезжай,хитропопый провокатор,домой,в благополучную,богатую и правильную европейскую страну. Хватит у ворога побираться!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:26
Чего он там добьётся?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:22
Крыховяк катится всё ниже и ниже, туда ему и дорога.
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