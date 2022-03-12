Агент: «Вендел остаётся в „Зените“»

Тьягу Рибейру, агент полузащитника «Зенита» , рассказал о планах своего клиента.

Вендел выполняет свой контракт с «Зенитом», и тут никаких изменений. Он остается в «Зените», никакой конкретики не было.

Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита». Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит.