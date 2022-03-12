Агент: «Вендел остаётся в „Зените“»

Тьягу Рибейру, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о планах своего клиента.
Вендел выполняет свой контракт с «Зенитом», и тут никаких изменений. Он остается в «Зените», никакой конкретики не было.
Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита». Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит.
У игроков Краснодара тоже были контракты на несколько лет ещё.
Всем легионерам разрешили разрывать контракты, многие уже уехали, кто то остался до лета и будут смотреть как будут развиваться дальнейшие события. Как только решат, что и на следующий евросезон российские клубы допущены не будут, уедут ещё больше.
Или легионеры Зенита особенные и им не нужны еврокубки, сильные команды из топ чемпионатов, так же наверное им не нужны сборные? Они наверное всю жизнь мечтали играть только в РПЛ и за Зенит.
Интересно, что ты скажешь когда начнут из Зенита уходить? Наверное будешь показывать им эти цифры вслед!
У игроков Краснодара тоже были контракты на несколько лет ещё.
Всем легионерам разрешили разрывать контракты, многие уже уехали, кто то остался до лета и будут смотреть как будут развиваться дальнейшие события. Как только решат, что и на следующий евросезон российские клубы допущены не будут, уедут ещё больше.
Или легионеры Зенита особенные и им не нужны еврокубки, сильные команды из топ чемпионатов, так же наверное им не нужны сборные? Они наверное всю жизнь мечтали играть только в РПЛ и за Зенит.
Интересно, что ты скажешь когда начнут из Зенита уходить? Наверное будешь показывать им эти цифры вслед!
Кстати ролик не видел, но надеюсь знаменитый дуэт с Дзюбой присутствовал.
А Гиздоль сбежал и таким только презрение как и всем остальным!
Кстати из Локо не ушёл пока ни один игрок, но я не считаю их особенными как ты своих. Надо просто ещё немного подождать, время всё расставит по местам.
Кстати ролик не видел, но надеюсь знаменитый дуэт с Дзюбой присутствовал.
А Гиздоль сбежал и таким только презрение как и всем остальным!
Кстати из Локо не ушёл пока ни один игрок, но я не считаю их особенными как ты своих. Надо просто ещё немного подождать, время всё расставит по местам.