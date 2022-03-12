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Агент: «Вендел остаётся в „Зените“»

вчера, 16:51

Тьягу Рибейру, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о планах своего клиента.

Вендел выполняет свой контракт с «Зенитом», и тут никаких изменений. Он остается в «Зените», никакой конкретики не было.

Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита». Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 20:05
А зачем ему уходить? Здесь зарплата хорошая.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:43
Хоть что то позитивное и смешное...в это время....
Пишите чаще...и больше...))
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:25
Вот до чего доводили игрока, который много, что сделал для команды и готов был честно отработать свой контракт!!! Взять игрока высокого уровня лидера команды и сгноить в дубле. Ролик говоришь ему на прощание Зенит сделал...

«Ещё три месяца я буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, с первой. Они хотят со второй командой, я поеду, господи», — сказал Азмун во время прямого эфире в «Инстаграме».
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:05
Сказать можно хоть, что, а на деле делать другое. Азмун отказался продлять контракт и заключил с Байером и летом должен был перейти. Так думал Азмун и Байер, но был не согласен Зенит. Все действия Зенита после этого просто вынудили Азмуна, что бы Байер купить его зимой, а то им бы достался Азмун в удручающем состоянии. И думаешь Азмуну после всего нужен этот ролик? А вот если даже этого не было бы, после того, что сделал Азмун для Зенита, было бы просто ...
Кстати ролик не видел, но надеюсь знаменитый дуэт с Дзюбой присутствовал.
А Гиздоль сбежал и таким только презрение как и всем остальным!
Кстати из Локо не ушёл пока ни один игрок, но я не считаю их особенными как ты своих. Надо просто ещё немного подождать, время всё расставит по местам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:38
Шестиминутный ролик состоит из нарезки лучших голов форварда в составе сине-бело-голубых и забавных моментов из жизни команды с участием игрока.
"Дорогой Сердар, мы благодарны тебе за россыпь великолепных голов, за радость от наших общих побед, за любовь к "Зениту" и его болельщикам! Спасибо за все!"

Теперь расскажи как вы провожали Гиздоля...)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:31
Видели уже как Азмуна провожали, врагу не пожелаешь такого!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:18
И какой смысл от этих цифр, которые по сути сегодня ничего не значат?
У игроков Краснодара тоже были контракты на несколько лет ещё.
Всем легионерам разрешили разрывать контракты, многие уже уехали, кто то остался до лета и будут смотреть как будут развиваться дальнейшие события. Как только решат, что и на следующий евросезон российские клубы допущены не будут, уедут ещё больше.
Или легионеры Зенита особенные и им не нужны еврокубки, сильные команды из топ чемпионатов, так же наверное им не нужны сборные? Они наверное всю жизнь мечтали играть только в РПЛ и за Зенит.
Интересно, что ты скажешь когда начнут из Зенита уходить? Наверное будешь показывать им эти цифры вслед!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:14
А куда ему с его зарплатой
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:14
Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1306652/vendel-zenit 12.03.2022.
А какой смысл с контракта в 6 млн переходить на 1,5 млн. Больше ему никто нигде не даст. А деньги, особенно для бразилов - это великая сила.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:03
Нынешний клуб: Зенит Санкт-Петербург
В команде с 06 окт. 2020 г.
Контракт до 30 июня 2025 г.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:59
Смысла точно нет.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:52
До лета, али как?
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