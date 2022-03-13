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Крыховяк может продолжить карьеру в Греции

сегодня, 13:10

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может перейти в чемпионат Греции.

По данным источника, в подписании поляка заинтересован АЕК. Речь идёт об аренде до конца сезона. У полузащитника были варианты продолжения карьеры в Германии и Испании, однако он не смог договориться с заинтересованными клубами.

На данный момент Крыховяк приостановил контракт с «Краснодаром».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:29
Да кому он сейчас нужен в разгар сезона в Европе? Заявки европейских клубов уже заполнены! Пусть посидит до лета без клубной прописки)
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 15:17, ред.
На месте греков я бы очень и очень сильно подумал, мало ли как завтра политика повернется.Желать удачи не буду, г..о и так нигде не утонет.
Alexnvr
Alexnvr ответ izrafel (раскрыть)
сегодня в 15:13
Левандовский в отличие от Крыховяка никогда не мутил воду в команде за которую выступал. В этом вся и разница. Крыховяк не прижился в ПСЖ не по этому ли признаку?
Байкал-38
Байкал-38 ответ izrafel (раскрыть)
сегодня в 14:40
Я вас понял.
Мне моя честь и гордость не позволяет об таких говорить в положительном контексте.
Вопрос закрыт.
izrafel
izrafel ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:30
Политика и спорт это разные вещи (Вы как то сами говорили об этом)...да его поступок как человека мне тоже не нравится, но причем тут его игровые качества.... давайте теперь и Левандовского "заклеймим позором" и больше о нем не будем печатать статьи и проклинать его ... да и сколько таких еще можно выявить... и это только мы знаем верхнюю чать айсберга и много еще чего просто не знаем и не узнаем...
Байкал-38
Байкал-38 ответ izrafel (раскрыть)
сегодня в 14:23
Какие взгляды? Если он хотел уйти, то ушёл и слово ему никто не сказал бы, но он собрал всех легионеров Краснодара и стал убеждать их в своей правоте.
Это разве не мерзость с его стороны?
Можно всю жизнь зарабатывать авторитет, а одним поступком опуститься ниже плинтуса!
izrafel
izrafel ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 14:18
Добра Вам!.... я желаю ему удачи как игроку (он и Быкам пользы приносил в играх), а человеческие качества я оставлю за скобками... не только он имеет такие взгляды...
Байкал-38
Байкал-38 ответ izrafel (раскрыть)
сегодня в 14:14
Как можно желать удачи тому, кто устроили бунт в Краснодаре и надавил на игроков, что бы те ушли из клуба?
Да к таким только призрение может быть!!!
Rattlehead
Rattlehead ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 14:07
Ага, так ненавидят НАТО, что являются членом сей организации.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:28
Бежит от агрессора в лице России в страну, в которой поддерживают действия России, и ненавидят НАТО? Гениально! Еще бы в Сербию уехал.
ABir
ABir
сегодня в 13:27
Лишь бы не в России
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:17
Да хоть на Луне, как то по барабану.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:12
В Греции есть всё
izrafel
izrafel
сегодня в 13:11
Удачи ему в Греции...если перейдет
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