Крыховяк может продолжить карьеру в Греции

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сегодня, 13:10

Полузащитник «Краснодара» может перейти в чемпионат Греции.

По данным источника, в подписании поляка заинтересован АЕК . Речь идёт об аренде до конца сезона. У полузащитника были варианты продолжения карьеры в Германии и Испании, однако он не смог договориться с заинтересованными клубами.

На данный момент Крыховяк приостановил контракт с «Краснодаром».