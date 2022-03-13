Крыховяк может продолжить карьеру в Греции

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может перейти в чемпионат Греции.
По данным источника, в подписании поляка заинтересован АЕК. Речь идёт об аренде до конца сезона. У полузащитника были варианты продолжения карьеры в Германии и Испании, однако он не смог договориться с заинтересованными клубами.
На данный момент Крыховяк приостановил контракт с «Краснодаром».
Мне моя честь и гордость не позволяет об таких говорить в положительном контексте.
Вопрос закрыт.
Мне моя честь и гордость не позволяет об таких говорить в положительном контексте.
Вопрос закрыт.
Это разве не мерзость с его стороны?
Можно всю жизнь зарабатывать авторитет, а одним поступком опуститься ниже плинтуса!
Это разве не мерзость с его стороны?
Можно всю жизнь зарабатывать авторитет, а одним поступком опуститься ниже плинтуса!
Да к таким только призрение может быть!!!
Да к таким только призрение может быть!!!