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Агент Оздоева рассказал о несостоявшемся переходе игрока в «Динамо» Киев

вчера, 20:22

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал, что его клиент мог перейти в «Динамо» Киев.

Мага юношей заключил однолетний контракт с «Тереком». И уже в 16 лет, играя за дубль, обратил на себя внимание скаутов киевского «Динамо». Я тогда спокойно приезжал в Киев на машине и не чувствовал себя иностранцем. Реально были братские отношения между странами. Поэтому и футболисты между Россией и Украиной мигрировали активно.

В «Динамо» тренировали Газзаев, Сёмин. Магомеду нравилось в Киеве. «Динамо» давало ему контракт, готово было сделать хорошие условия отцу. Проблема в том, что до 18 лет он как легионер не мог играть в официальных матчах — только в товарищеских. А Маге ещё не исполнилось 17. Дилемма. В конце концов на семейном совете было принято решение вернуться в Россию и попытать счастья в другой команде. На этом этапе я и начал помогать Оздоеву.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:58
Кто его знает, как сложилась бы карьера, может из Киева перешёл бы в какой-нибудь европейский чемпионат. В прочем у него и так всё нормально, пять лет в Питере и три золота РПЛ, а в этом может быть ещё одно.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:27
Ну это уже просто застольная история .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:21
Кстати, все это куда более подробно рассказывал сам Мага в Коммент Шоу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:12
Дела давно минувших дней, придания старины глубокой .
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:56
Тут не поспоришь
shlomo
shlomo
вчера в 20:24
Что Бог не делает.... к лучшему...
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