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«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

14 апреля 2022, 00:03
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Ответная игра с «Атлетико» завершилась со счетом 0:0.

В предыдущем матче «горожане» победили (1:0). В полуфинале они встретятся с «Реалом». Игры пройдут 27 апреля и 4 мая.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 апреля в 15:43
Сити первый тайм отыграли великолепно,а вот во втором начали подсаживаться или возможно хотели отдать мяч,что бы легче было вскрыть оборону - точно не знаю. Даже в большинстве могли парочку пропустить, короче отскочили от дополнительного времени. Рад за горожан,что они вышли ведь мы увидим нормальный полуфинал где их ждёт прекрасная команда Реал,уверен что обе команды покажут нам великолепный футбол и не будет такой грубости....
Респект Зинченко,который за Фодена впрягся и готов был утоптать в газон и Савича и Филиппе и даже Симеоне,попадись под горячую ногу.Вот это настоящий боец.... ах Влада наверное просто восхищается таким мужеством.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 апреля в 15:38
такое впечатление что играла Барса с Атлетико... Даже не могу понять,как МС не смог за два матча взломать оборону мадридцев и забили скромно всего лишь 1 мяч. Ливерпуль их на Ванде в первом тайме парочку отгрузил. Из всех топ команд,самая омерзительная это именно Атлетико. показывают антифутбол,но это сугубо личное дело,но вот такие костоломы.что практически с топ-клубами получают красную карточку. Бедного Фодена просто решили покалечить и поставить крест на карьере. Я вообще даже удивляюсь.как он матч на ногах,а не на "растяжке" закончил.Филипе надо дисквалифицировать на 10 игр.а ещё лучше отправить в латиноамериканский футбол. Кроме того,что дважды ломал Фодена,ещё чем то не доволен... В принципе и сам Симеоне порядочностью не отличается, самый 56ьный тренер,по поведению.его бы тоже в концовке надо было удалять за не спортивное поведение,слишком много себе позволяет эта выскочка.Я очень расстроился,что они вышли из группы,потому что знал,что эти костоломы могут просто кого то вынести на сезон или два. А как коленом спецом в Эдерсона влетел... и ещё апплождировали за симуляцию... Противно-омерзительная команда и болельщики. Им может быть надо в регби играть или в заокеанский соккер.
Даже выражения лиц у тренеров совсем разные.один классику слушает,другой гангстер-рэп.
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 14:08
    санек002
    санек002
    14 апреля в 11:50
    что и требовалось доказать!
    Муслим90
    Муслим90
    14 апреля в 11:28
    Весь стиль игры Атлетико построен на грязных приемах, провокациях, симуляциях, затягиваниях времени.
    Стоило Ман Сити с 80 минуты так поиграть, как у Атлетико крышу снесло. Заслуженно вылетели за свой антифутбол.
    chocopie748
    chocopie748
    14 апреля в 11:19
      ermak6848
      ermak6848
      14 апреля в 10:04
      Игра была интересная - никто не хгтел уступать...
      vitechechek
      vitechechek ответ Кьянти (раскрыть)
      14 апреля в 09:18
      ахаха, разделывал?) вратарь барсы стоял весь виорой тайм в центре поля, а весь без исключения интер стоял в своей штрафной, супер футбол от интера (нет)
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Little Caprice (раскрыть)
      14 апреля в 08:11
      Что значит за второй тайм? За матч процент владения 40 : 60, и ударов у Атлетико меньше. Для чего привёл лживые цифры?
      1 984
      1 984
      14 апреля в 07:39
      Горожан с победой.
      ДСА
      ДСА
      14 апреля в 07:24
      Поволноваться Сити пришлось
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Кьянти (раскрыть)
      14 апреля в 06:58
      В том матче грубые судейские ошибки позволили Интеру пройти дальше. Во втором матче они играли вообще автобус. И да, Барса Гвардиолы с тики - такой одна из лучших команд в истории!
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      14 апреля в 06:56
      Здесь без сюрпризов, хотя Атлетико дало вчера хороший бой, а концовка вообще огонь, с кучей жёлтых и удалением.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      14 апреля в 06:41
      Надо брать трофей!
      Caniggia
      Caniggia
      14 апреля в 06:28
      Вполне предсказуемая ничья и заслуженный проход МС в полуфинал. Команда Гвардиолы сыграла грамотно по счёту, да и особых проблем, кроме грязной игры, Атлетико горожанам не доставил. Ну а теперь предстоит мега битва с Реалом!
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответ Кьянти (раскрыть)
      14 апреля в 06:18
      Эту тики таки Моуриньо-Реал проигрывал 5-0,6-2,4-0,4-0,3-0 итд.
      Colchoneros
      Colchoneros
      14 апреля в 06:05
      Поздравляю!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      14 апреля в 05:56
      Очень жаль, матрасникам не хватило чуток.
      Птица Феникс
      Птица Феникс
      14 апреля в 05:39
      Ничья 0:0.
      112910415
      112910415
      14 апреля в 05:25
      вполне мог пройти дальше Атлетико !
      STVA 1
      STVA 1
      14 апреля в 05:04
      Заслуженный выход
      Кьянти
      Кьянти ответ Agamaga........ (раскрыть)
      14 апреля в 04:41
      Очень показательно эту тики-таку Интер Моуринье разделывал в 10 году. Как раз таки в период ее, пожалуй, наибольшего блеска
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      14 апреля в 04:30
      Ожидаемый результат.
      Little Caprice
      Little Caprice ответ Agamaga........ (раскрыть)
      14 апреля в 03:07
      "Владение.... играть в атаку и бегать... пара ударов..."

      Статистика второго тайма:
      Владение: Атлетико 51% - 49% Сити
      Удары: Атлетико 13 - 2 Сити

      Ты о каком матче писал? Явно не вчерашнем.
      Roman73
      Roman73
      14 апреля в 01:24, ред.
      Сити провалил второй тайм, Гвардьола панически боится Атлетико.
      Гвардьла становится прагматиком, учится играть по счёту.
      Гвардьола хороший тактик, теоретик , ему книги писать , но управлять игрой с бровки он так и не научился.
      Саввич быстро зачморил Фодена, тот всю игру прятался от Саввича и от мяча.
      Сити без де Брюне , как жигули без четвёртой свечи, мощность падает вдвое.
      При желании арбитр мог назначить пенальти .
      Зинченко можно отправлять на фронт, в Мариуполь.
      Кондобия был лучшим игроком матча .
      Челси Реал были интереснее.
      VeniaminS
      VeniaminS
      14 апреля в 01:19
      Было ожидаемо.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      14 апреля в 01:18
      Упорный матч , интрига сохранялась до последних секунд. Вот только кривляния игроков МС в концовке настроение подпортили.
      МС с победой, Атлетико респект за игру.
      протон
      протон
      14 апреля в 00:53
      Поздравляю, друзья - футбол победил!
      Радует, что наконец-то увидел повзрослевший Сити. Когда надо - играют красиво, когда надо - играют на результат.
      Заслуженный выход. За неделю 3 раза сыграть и с Ливером и с Атлетико одинаково качественно невозможно.
      Противостояние Анчелотти, который вышел в полуфинал ЛЧ официально в 4 десятилетиях, и сделал это 8 раз вообще с Гвардиолой, который демонстрирует стабильные результаты в ЛЧ последние 3 сезона, да к тому же и забрал единолично рекорд по выходам в полуфинал - будет огненным. Жду с нетерпением!
      Гвардиола впервые он сыграл по счету, умно, грамотно, а не стал придумывать велосипед
      Пеп учится на своих ошибках. Иногда стоит сыграть как сегодня, убить Атлетико их же футболом.
      Мантефильный
      Мантефильный
      14 апреля в 00:53
      Во второй половине Атлетико выглядел намного лучше
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      14 апреля в 00:45
      Да ужжж... Сдабаки !
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