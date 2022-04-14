«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Ответная игра с «Атлетико» завершилась со счетом 0:0.
В предыдущем матче «горожане» победили (1:0). В полуфинале они встретятся с «Реалом». Игры пройдут 27 апреля и 4 мая.
|Атлетико0 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Ответная игра с «Атлетико» завершилась со счетом 0:0.
В предыдущем матче «горожане» победили (1:0). В полуфинале они встретятся с «Реалом». Игры пройдут 27 апреля и 4 мая.
Вот с Мадридом будет интересная игра!
Вот с Мадридом будет интересная игра!
Радует, что наконец-то увидел повзрослевший Сити. Когда надо - играют красиво, когда надо - играют на результат.
Заслуженный выход. За неделю 3 раза сыграть и с Ливером и с Атлетико одинаково качественно невозможно.
Противостояние Анчелотти, который вышел в полуфинал ЛЧ официально в 4 десятилетиях, и сделал это 8 раз вообще с Гвардиолой, который демонстрирует стабильные результаты в ЛЧ последние 3 сезона, да к тому же и забрал единолично рекорд по выходам в полуфинал - будет огненным. Жду с нетерпением!
Гвардиола впервые он сыграл по счету, умно, грамотно, а не стал придумывать велосипед
Пеп учится на своих ошибках. Иногда стоит сыграть как сегодня, убить Атлетико их же футболом.
Радует, что наконец-то увидел повзрослевший Сити. Когда надо - играют красиво, когда надо - играют на результат.
Заслуженный выход. За неделю 3 раза сыграть и с Ливером и с Атлетико одинаково качественно невозможно.
Противостояние Анчелотти, который вышел в полуфинал ЛЧ официально в 4 десятилетиях, и сделал это 8 раз вообще с Гвардиолой, который демонстрирует стабильные результаты в ЛЧ последние 3 сезона, да к тому же и забрал единолично рекорд по выходам в полуфинал - будет огненным. Жду с нетерпением!
Гвардиола впервые он сыграл по счету, умно, грамотно, а не стал придумывать велосипед
Пеп учится на своих ошибках. Иногда стоит сыграть как сегодня, убить Атлетико их же футболом.