1649883796

14 апреля 2022, 00:03

«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Ответная игра с «Атлетико» завершилась со счетом 0:0.

В предыдущем матче «горожане» победили (1:0). В полуфинале они встретятся с «Реалом». Игры пройдут 27 апреля и 4 мая.