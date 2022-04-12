«Вильярреал» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

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12 апреля 2022, 23:54

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» и «Вильярреал» сыграли вничью — 1:1.

Счет во встрече на 52-й минуте открыл форвард немецкой команды Роберт Левандовски. На 88-й нападающий испанцев Самуэль Чуквуэзе счет сравнял.

Первая игра завершилась победой «Вильярреала» (1:0). Таким образом, испанская команда по сумме двух встреч прошла в полуфинал турнира.