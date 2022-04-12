Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2021/2022

«Вильярреал» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

12 апреля 2022, 23:54
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» и «Вильярреал» сыграли вничью — 1:1.

Счет во встрече на 52-й минуте открыл форвард немецкой команды Роберт Левандовски. На 88-й нападающий испанцев Самуэль Чуквуэзе счет сравнял.

Первая игра завершилась победой «Вильярреала» (1:0). Таким образом, испанская команда по сумме двух встреч прошла в полуфинал турнира.

Все новости
Чемпионская гонка продолжается. Результаты 34-го тура чемпионата Англии
Вчера, 23:51
«Ювентус» одолел «Сассуоло» и другие результаты 34-го тура Серии А
Вчера, 23:41
«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на 6 очков
Вчера, 20:56
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» на «Камп Ноу»
Вчера, 00:02
«Милан» вырвал победу в матче Серии А с «Лацио»
24 апреля
ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в матче РПЛ
24 апреля
Сортировать
Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
13 апреля в 21:05
Будет забавно, если Эмери шейх проект пройдет, и снова халтурщика Пепа с носом оставит
Санчо Панса
Санчо Панса
13 апреля в 17:28
Вот тебе и желтая субмарина! В итоге баварская машина пошла на дно....Наггельсман не сумел по - настоящему вскрыть оборону Вильярреала, а жаль:(
Санчо Панса
Санчо Панса ответ DVL (раскрыть)
13 апреля в 17:27
Ну и все на этом! Финала ЛЧ, как и в 2006 году, им не видать.
112910415
112910415
13 апреля в 11:20
восхитительный, невозможный результат !
bsww
bsww
13 апреля в 10:48
топ-клуб из Италии выкинул в 1/8
топ-клуб из Германии выкинул в 1/4
топ-клуб из Англии? выкинет в 1/2
топ-клуб из Испании? выкинет в финале
металлург
металлург
13 апреля в 10:41
Эмери разобрал Баварию на молекулы
Александр Апалько
Александр Апалько ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
13 апреля в 10:26
Вроде бы Добровольский и Бут играли. По крайней мере их команды выигрывали финалы. Если мне не изменяет память-это Марсель и Боруссия Дортмунд соответственно.
feris1
feris1
13 апреля в 10:24, ред.
Я думаю это огромная сенсация!
Подводников с выходом в полуфинал!
Александр Апалько
Александр Апалько ответ protest58us (раскрыть)
13 апреля в 10:19
?
Александр Апалько
Александр Апалько ответ mat73 (раскрыть)
13 апреля в 10:18
Эмери в Спартак не вернётся. Да и не получится у него там ничего, пока Спартак не купит человек, которому не безразличен этот клуб и который будет доверять профессионалам.
stavr74
stavr74
13 апреля в 09:43
шлюба в оргазме от ТРЕНЕРИШКИ
x_none
x_none
13 апреля в 09:15
Эмери Тренерище! Дзюбиньюшка игрочЕшка, где ты?!
Bensurr
Bensurr
13 апреля в 08:45
Вынесли юве и Баварию отлично
Elliada
Elliada
13 апреля в 08:42
Сегодня Левандовски официально попрощался с ЗМ, Нужно было не плакаться в СМИ, а делать результат на поле, как Бензема.

Это была его последняя возможность стать обладателем ЗМ.
альсато
альсато
13 апреля в 08:31
Делайте вывод! Российский чемпионат-самый сложный!..ВСЕ. кто чего добивается в ВУЕВРОПЕ-у нас и гроша ломанного НЕ СТОЯТ!!!))))
Знатог
Знатог
13 апреля в 08:20
Удивлён-с. Тренеришко делает успехи. У его команд хорошая физика, в этом всё дело. Тренеришко - физрук (в хорошем смысле).
DXTK
DXTK
13 апреля в 08:04
Эмери и Вильярреал с заслужиным полуфиналом, представляете если тренеришка станет особенным тренеришкой......сначала выиграл ЛЕ, а на след год возьмет и ЛЧ, как сделал в свое время Моуриньо
vova505
vova505
13 апреля в 08:02
Как бы это неприятно не звучало
Победил в этом матче сильнейший

Не считал Баварию главным претендентом
По нынешней игре главным претендентом их не назвать

По игре все складывается в пользу манчестер сити
Хоть бы только они сегодня не споткнулись
SHMEL258
SHMEL258
13 апреля в 07:52
Сенсационный результат.
КЭТиК
КЭТиК
13 апреля в 07:49
Выбили главного фаворита, теперь победителем может стать кто угодно.
mat73
mat73
13 апреля в 07:35
Верните Эмери Спартаку! !!! ;о)
1 984
1 984
13 апреля в 07:25
Вильяреал с победой!
Caniggia
Caniggia
13 апреля в 06:47
Юве и Бавария отдыхают и смотрят футбол. Кто следующий в очереди на отдых от жёлтых? МС? Ливер? Реал?
protest58us
protest58us
13 апреля в 06:43
Эмери набрался опыта выносить Баварию в матчах с Зенитом
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 06:16
Немцы расслабились .... Пора поляка гнать !
Igo0rek
Igo0rek ответ ABir (раскрыть)
13 апреля в 06:01
В каком месте они были фаворитом ЛЧ?
ABir
ABir
13 апреля в 05:59
Вильяреал сотворил сенсацию, оставив за бортом полуфинала фаворита Лч
Carl Lewis
Carl Lewis
13 апреля в 05:22
Не удивлен.
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 05:16
Тренеришка что творит !
А в каком турнире играет Дзюба ?
Caniggia
Caniggia
13 апреля в 05:02
А ведь их пижонов, предупреждали!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 