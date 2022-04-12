«Вильярреал» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» и «Вильярреал» сыграли вничью — 1:1.
Счет во встрече на 52-й минуте открыл форвард немецкой команды Роберт Левандовски. На 88-й нападающий испанцев Самуэль Чуквуэзе счет сравнял.
Первая игра завершилась победой «Вильярреала» (1:0). Таким образом, испанская команда по сумме двух встреч прошла в полуфинал турнира.
топ-клуб из Германии выкинул в 1/4
топ-клуб из Англии? выкинет в 1/2
топ-клуб из Испании? выкинет в финале
топ-клуб из Германии выкинул в 1/4
топ-клуб из Англии? выкинет в 1/2
топ-клуб из Испании? выкинет в финале
Подводников с выходом в полуфинал!
Подводников с выходом в полуфинал!
Это была его последняя возможность стать обладателем ЗМ.
Это была его последняя возможность стать обладателем ЗМ.
Победил в этом матче сильнейший
Не считал Баварию главным претендентом
По нынешней игре главным претендентом их не назвать
По игре все складывается в пользу манчестер сити
Хоть бы только они сегодня не споткнулись
Победил в этом матче сильнейший
Не считал Баварию главным претендентом
По нынешней игре главным претендентом их не назвать
По игре все складывается в пользу манчестер сити
Хоть бы только они сегодня не споткнулись
А в каком турнире играет Дзюба ?
А в каком турнире играет Дзюба ?