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«Ливерпуль» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

13 апреля 2022, 23:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 3Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (3:3).

Голы у англичан забили Ибрахима Конате на 21-й минуте и Роберто Фирмино на 55-й и 65-й. У «орлов» отличились Гонсалу Рамос на 32-й минуте, Роман Яремчук на 73-й и Дарвин Нуньес на 82-й.

Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

В полуфинале подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Вильярреалом». Матчи пройдут 27 апреля и 4 мая.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 14:08
Впереди Кубок
avici_liverpool
avici_liverpool
14 апреля в 09:47
Всех с победой. Вынесли подлодку в 2016, вынесем вперед ногами и в этом году.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 апреля в 09:05
обладателем будет либо Вилерреал либо МС. ливер с реалом слишком много пропускают, чтобы выиграть ЛЧ
Франц Кафка
Франц Кафка
14 апреля в 08:53
Бенфика отыграла просто супер! Реализовав большинство моментов, в 1/2 могли бы видеть вместо Ливера Бенфику.
И все же остались ощущения по второй игре, что Ливер затащили в полуфинал.
gyti81
gyti81
14 апреля в 08:38
Вот теперь будет заруба,Ливерпуль Сливки.Сити подводники.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ KnowSoccer (раскрыть)
14 апреля в 08:35, ред.
"Ушастый" - очень капризный "сосуд" ; он в новые руки идёт КРАЙНЕ неохотно...Поэтому его обладателем скорее будет либо РМ, либо Ливер.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 апреля в 07:39
Ливерпуль с проходом.
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 07:23
Матч складывался так, что волноваться Ливерпулю незачем.
nikoladolgov
nikoladolgov
14 апреля в 06:55
Можно считать что Ливерпуль уже в финале !
BENFICA
BENFICA
14 апреля в 06:09
За Орлов не стыдно!
Достойный провели матч на Энфилде!
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 06:08
Думаю мало кто другого ждал
swed27
swed27
14 апреля в 05:58
По сути Ливерпуль все решил в первом матче
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 05:46
Болельщиков Ливерпуля с выходом их любимой команды в полуфинал. Впереди встреча с "темной Лошадкой".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 05:40
Ливер с проходом!
nikoladolgov
nikoladolgov
14 апреля в 05:27
Отскочил Ливер !
112910415
112910415
14 апреля в 05:21
никто не хотел вылетать !
Байкал-38
Байкал-38
14 апреля в 04:31
Устроили перестрелку.
nikoladolgov
nikoladolgov
14 апреля в 04:24
Повезло Диверуу !
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 02:59
Ожидаемый результат в этом противостоянии
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 02:28
Ливерпуль за долго до этого матча уже вышел в полуфинал. Сегодня просто расписался .
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 02:28, ред.
То что Ливерпуль пройдет дальше мало кто сомневался. Но вот счет несколько удивил , расслабились после трех забитых мячей. Будь соперник посерьезнее , могли бы и наказать. Хотя и у Бенфики в концовке моменты были хорошие.
Ждем полуфиналов.
УЕСКА
УЕСКА
14 апреля в 01:08
Полурезервным составом прошел Ливерпуль Бенфику. Очень легко с ней разобрался и сэкономил силы перед кубковым матчем с МС, а вот Сити сегодня пришлось попотеть. Это скажется.
Муслим90
Муслим90
14 апреля в 00:42
По составу было понятно с каким настроем вышла команда на игру. Слишком расслабились после 1 игры. З мяча от Бенфики это слишком.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
14 апреля в 00:23
С победой красных
Roman73
Roman73
14 апреля в 00:19
Бенфика -молодец " Попробуйте забить 3 гола Ливерпулю !
A.S.A
A.S.A
14 апреля в 00:11
Ливерпуль с выходом в 1/2...но там дистиплинированный Вильярреал, будет сложнее чем с Бенфикой
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 00:10
Хоть и прошли дальше не нравится мне это всё три мяча от Бенфики это перебор
95-shishani-95
95-shishani-95
14 апреля в 00:09
С выходом в полуфинал Лиги Чемпионов УЕФА мерсисайдский клуб и болельщиков!!! Очень рад за Садио Мане, Мохаммеда Салаха, Ибрахима Конате, Наби Кейта и т.д. Ливерпуль кажется на расслабоне играл. То есть по счёту. Думаю, что нас ждёт интересный матч Ливерпуль - Вильярреал.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
14 апреля в 00:08
Бенфике надо отдать должное, молодцы!
Ливерпуль ожидаемо прошел дальше. Все ждали противостояние Бавария-Ливерпуль, но Вильярреал «обломал» все ожидания. Стоит ли говорить, что красные в финале? Ответ однозначный: нет! Подводники просто так не сдадутся. Кто их вообще ждал не то что в полуфинале, даже в 1/4? Большинство их давно списали. Но «тренеришко» не перестает удивлять. Ливерпулю, на мой взгляд, будет труднее, чем МС. Но футбол - это игра, а в ней может случиться многое. Пока можем только гадать, какой будет исход. Но могу сказать, что Вильярреал сейчас не выглядит «мальчиком для битья». Ждем красивый футбол, всем удачи!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
14 апреля в 00:07
С выходом в полуфинал красных, молодцы!!!
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