«Ливерпуль» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

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13 апреля 2022, 23:57

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (3:3).

Голы у англичан забили Ибрахима Конате на 21-й минуте и Роберто Фирмино на 55-й и 65-й. У «орлов» отличились Гонсалу Рамос на 32-й минуте, Роман Яремчук на 73-й и Дарвин Нуньес на 82-й.

Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

В полуфинале подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Вильярреалом». Матчи пройдут 27 апреля и 4 мая.