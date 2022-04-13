«Ливерпуль» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (3:3).
Голы у англичан забили Ибрахима Конате на 21-й минуте и Роберто Фирмино на 55-й и 65-й. У «орлов» отличились Гонсалу Рамос на 32-й минуте, Роман Яремчук на 73-й и Дарвин Нуньес на 82-й.
Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля».
В полуфинале подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Вильярреалом». Матчи пройдут 27 апреля и 4 мая.
Ливерпуль ожидаемо прошел дальше. Все ждали противостояние Бавария-Ливерпуль, но Вильярреал «обломал» все ожидания. Стоит ли говорить, что красные в финале? Ответ однозначный: нет! Подводники просто так не сдадутся. Кто их вообще ждал не то что в полуфинале, даже в 1/4? Большинство их давно списали. Но «тренеришко» не перестает удивлять. Ливерпулю, на мой взгляд, будет труднее, чем МС. Но футбол - это игра, а в ней может случиться многое. Пока можем только гадать, какой будет исход. Но могу сказать, что Вильярреал сейчас не выглядит «мальчиком для битья». Ждем красивый футбол, всем удачи!
Ливерпуль ожидаемо прошел дальше. Все ждали противостояние Бавария-Ливерпуль, но Вильярреал «обломал» все ожидания. Стоит ли говорить, что красные в финале? Ответ однозначный: нет! Подводники просто так не сдадутся. Кто их вообще ждал не то что в полуфинале, даже в 1/4? Большинство их давно списали. Но «тренеришко» не перестает удивлять. Ливерпулю, на мой взгляд, будет труднее, чем МС. Но футбол - это игра, а в ней может случиться многое. Пока можем только гадать, какой будет исход. Но могу сказать, что Вильярреал сейчас не выглядит «мальчиком для битья». Ждем красивый футбол, всем удачи!