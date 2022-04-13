«Реал» уступил «Челси», но вышел в полуфинал ЛЧ по сумме двух встреч

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» уступил «Челси» со счетом 2:3.
В составе испанской команды голами отметились Родриго (80') и Карим Бензема (96'). За английский коллектив забили Мэйсон Маунт (15'), Антонио Рюдигер (51') и Тимо Вернер (75').
Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:1. Таким образом, испанская команда прошла в полуфинал по сумме двух встреч (5:4).
В полуфинале ЛЧ «Реал» встретится с победителем пары «Атлетико» — «Манчестер Сити».
В параллельном матче «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал турнира.
Ливер в финале уже. Ждем Сити с Атлетико
Ливер в финале уже. Ждем Сити с Атлетико
Челси больше нужна была победа в такое трудное время. Но не судьба.
Реал были удачливее. Класс Модрича и Бензема все решили,
А наш молодняк раз за разом упускали шансы. И грубая ошибка Канте и особенно Лофтуса привели к победному голу.
Давайте мадридисты раз уж победили в таком матче, давайте берите этот ЛЧ!
Удачи всем!
Челси больше нужна была победа в такое трудное время. Но не судьба.
Реал были удачливее. Класс Модрича и Бензема все решили,
А наш молодняк раз за разом упускали шансы. И грубая ошибка Канте и особенно Лофтуса привели к победному голу.
Давайте мадридисты раз уж победили в таком матче, давайте берите этот ЛЧ!
Удачи всем!
с учётом санкций и проблем и первой провальный игрой - вышли и сражались до последней минуты.Но это футбол..так бывает,нельзя было после 0:3 расслабляться...это все таки Реал Мадрид.
Все болельщики Челси сегодня могут гордится!!! Сложный сезон выдаётся, плюс непонятная ситуация с ковидом, когда при заболевших в других командах АПЛ- матчи переносили, но почему-то когда болели игроки в Челси - матчи состоялись. Это очень странно. Поэтому сегодня не хватило немного физики, игроки устали, но сделали все что смогли.
Модрич его голевая передача это шедевр.
с учётом санкций и проблем и первой провальный игрой - вышли и сражались до последней минуты.Но это футбол..так бывает,нельзя было после 0:3 расслабляться...это все таки Реал Мадрид.
Все болельщики Челси сегодня могут гордится!!! Сложный сезон выдаётся, плюс непонятная ситуация с ковидом, когда при заболевших в других командах АПЛ- матчи переносили, но почему-то когда болели игроки в Челси - матчи состоялись. Это очень странно. Поэтому сегодня не хватило немного физики, игроки устали, но сделали все что смогли.
Модрич его голевая передача это шедевр.