«Реал» уступил «Челси», но вышел в полуфинал ЛЧ по сумме двух встреч

1649799180

13 апреля 2022, 00:33

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» уступил «Челси» со счетом 2:3.

В составе испанской команды голами отметились Родриго (80') и Карим Бензема (96'). За английский коллектив забили Мэйсон Маунт (15'), Антонио Рюдигер (51') и Тимо Вернер (75').

Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:1. Таким образом, испанская команда прошла в полуфинал по сумме двух встреч (5:4).

В полуфинале ЛЧ «Реал» встретится с победителем пары «Атлетико» — «Манчестер Сити».

В параллельном матче «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал турнира.