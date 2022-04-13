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«Реал» уступил «Челси», но вышел в полуфинал ЛЧ по сумме двух встреч

13 апреля 2022, 00:33
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» уступил «Челси» со счетом 2:3.

В составе испанской команды голами отметились Родриго (80') и Карим Бензема (96'). За английский коллектив забили Мэйсон Маунт (15'), Антонио Рюдигер (51') и Тимо Вернер (75').

Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:1. Таким образом, испанская команда прошла в полуфинал по сумме двух встреч (5:4).

В полуфинале ЛЧ «Реал» встретится с победителем пары «Атлетико» — «Манчестер Сити».

В параллельном матче «Вильярреал» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в полуфинал турнира.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
13 апреля в 21:16
Реал играл на выезде великолепно,как впрочем и Челси,которые полностью провалили домашнюю игру.даже дело не в счёте.а вот на выезде удивили и имели отличный шанс на пенальти,хотя не факт что там победили. Обидно конечно выигрывая 3-0, за каких то 10-15 минут до финального пропустить. Но что я могу сказать, Бензинчик лучший в Реале.но медальку всё равно получит Ом,ведь он Чемпион.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
13 апреля в 21:13
а что это за странная надпись в матчах РЕАСЕ - МИР ?? Я что то впервые такую вижу. Может это вместо ГаZпрома?
FenixSL
FenixSL ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
13 апреля в 18:13
да, там уже про Баварию в финале говорили
что они всех разнесут
ахахахахаха
Санчо Панса
Санчо Панса
13 апреля в 17:26
Это было ужасно в исполнении мадридского Реала! По сути, это было повторение провального ответного матча с Ювентусом в полуфинале ЛЧ в 2018. Челси реально мог выйти в полуфинал ЛЧ...Если бы не великолепный Карим) Да, Бенза в этом сезоне сложно остановить! Три гола отгрузил ПСЖ и четыре Челси:)
Всех преданных мадридистов с потным выходом в 1/2 финала ЛЧ!!
avici_liverpool
avici_liverpool
13 апреля в 14:54
Челси провел потрясяющий матч. Были ошибки результативные в обе стороны. Но игра было просто ЖАРА! Челси как и всегда доказал, что у этой команды есть стальные яйца! Тухель - молодец. Надеюсь встретится с вами в финале КА
hazardfan
hazardfan ответ azkan (раскрыть)
13 апреля в 14:49
но мы то знаем, что вернётся Чилли, Лофтуса заменит Галлахер и это будет ещё более неудобный Челси. Против нас никто не будет хотеть играть-факт. Главное Тухеля сохранить
hazardfan
hazardfan
13 апреля в 14:43
Реал заслужил выход дальше, но много но. Челси много ошибался и подарил эти возможности. Опыта реала хватило, чтобы за это наказать. Но по созданию доминировал Челси. Сложный сезон для лондонцев, много давления, но Томас выстроит синюю машину. ПС: думаю ман сити очень расстроит болельщиков РМ, уж слишком они безошибочны.
112910415
112910415
13 апреля в 13:40
это был великий футбол
INGUSH
INGUSH
13 апреля в 11:06
Шикарный матч! Шикарный Модрич! Велеколепный Керим! За такие матчи и любим футбол!
feris1
feris1
13 апреля в 10:20, ред.
Реал с волидольной победой!
К этому они нас уже давно приучили.
Челси красавчики,что смогли навязать свою игру на Бернабеу!
Но Реал всегда бьётся до последней минуты если есть хоть малейший шанс изменить исход матча,что они вчера и продемонстрировали!
lotsman
lotsman
13 апреля в 09:59
Сильный был матч, зрелищный, ничего не скажешь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Tex (раскрыть)
13 апреля в 09:47
Надо делать какие-то выводы. Если "Челси" потратило 250 миллионов на покупку трех нападающих за последние сезоны - Вернера, Хавертца и Лукаку, и они все феерили в предыдущих клубах, а в "Челси" не играют, возможно, дело в модели.
Gelious
Gelious
13 апреля в 09:12, ред.
Вы упускаете кое-что. Бензема вчера, возможно, выиграл себе Золотой Мяч!
Ruslik1982
Ruslik1982
13 апреля в 08:45
ждем финал Реал - Вильярреал
Bensurr
Bensurr
13 апреля в 08:43
Реал расслабилась думали все решено еше в первом матче, вот и получили трешку.
альсато
альсато
13 апреля в 08:24
НИЧЕГО мне не говорите!..РЕАЛ-НЕ ТОТ!...Вот когда в реале играл "БУЛЬДОГ" (Бутрогеньо)-вот это был Реал!!!))))
Капо
Капо
13 апреля в 08:01
Реалу повезло, могли слезы лить) дальше Реалу делать нечего, мс или ливер уничтожут их
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
13 апреля в 07:56
Первая игра предопределила исход этого противостояния. Спасибо командам за отличный футбольный спектакль.
ДСА
ДСА
13 апреля в 07:53
В этот раз Реалу крупно повезло.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
13 апреля в 07:24
Вероятность данного события стремится к 100%.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
13 апреля в 06:58
Реал -Атлетико, на сливки
Кьянти
Кьянти ответ Dan_Madrid (раскрыть)
13 апреля в 05:42
Фарт, это удача, другими словами. А удача, как известно, любит подготовленных. Песня Машины времени Птица цвета ультрамарин, тебе в помощь😉
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 апреля в 05:27
Счет был 0:3...
ОПС
ОПС
13 апреля в 05:18
Хорошая игра.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 05:10, ред.
Я ничего не понял...
Зачем отменили гол Маркуса Алонсо...
Почему назначили угловой с которого забил Рюдигер...

А жена смотревшая со мной это эпохальное событие так и не поняла почему игроки Челси играют все исключительно под номером 3...
И почему игроки Реала все в разных футболках...кто с длинными рукавами как у Карвахаля...кто с короткими как Бензема...))

Прекрасный испанский футбольный вечер !!!
Лондон и Мюнхен - в аут...работать над ошибками....
Реал и Вильярреал с выходом в полуфинал !!!!
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 04:28
Челси достоин уважения!
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 03:45
Испанцы совсем оборзели !
протон
протон
13 апреля в 03:16
Вот он футбол!! Много голов, красивые передачи, видно как у игроков горели глаза. Не смогли ЧЕЛСИ сделать чудо, но все бились, отличный матч!
Модрич спас реал своей великолепной передачей, Челси лучшие! Не сдались после первого матча и как же символично то что победный забил снова маестро Карим, НУ ДАЙТЕ ЕМУ УЖЕ ЗОЛОТОЙ МЯЧ!
Просто ШИКАРНЫЙ матч! Чистейший футбол! Абсолютный профессионализм. Потрясающий уровень взаимодействия и понимания футбола у всех присутствовавших на поле! Именно такие матчи, именно такие личности влюбляют в эту игру миллионы людей со всего света. Действительно БРАВО обеим командам!
Такие матчи бывают может быть раз в несколько лет, даже не каждую лигу чемпионов. Развязка просто эпичнейшая!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 апреля в 02:57
Бензема - это похороны...

...и для ПСЖ...
...и для Челси...

3 гола Парижу...
4 гола Лондону..
Asper
Asper
13 апреля в 02:57
Не дохreна ли последнее время крышесрывающих сюжетов на решающих стадиях плей-офф ЛЧ?
С Барса-ПСЖ как начали, так на, нна ещё... Не успеваешь удивляться)
Раньше такие истории были шиком на раз в несколько лет, а сейчас какой-то передоз пошёл))
(Я это всё несерьёзно. Или нет. Сам не знаю)
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