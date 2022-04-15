Фанаты МЮ провели акцию протеста против Глейзеров у базы клуба

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15 апреля 2022, 15:43

Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают протесты против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Около 20 болельщиков собрались у базы МЮ 15 апреля, демонстрируя плакаты с надписями «Глейзеры – вон» и «Позор».

В результате «Юнайтед» усилил меры безопасности у базы и закрыл главный вход.