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Фанаты МЮ провели акцию протеста против Глейзеров у базы клуба

15 апреля 2022, 15:43

Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают протесты против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.

Около 20 болельщиков собрались у базы МЮ 15 апреля, демонстрируя плакаты с надписями «Глейзеры – вон» и «Позор».

В результате «Юнайтед» усилил меры безопасности у базы и закрыл главный вход.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
15 апреля в 19:54
Лучше б против Рангника протестовали
monah-10
monah-10
15 апреля в 17:09
Всего 20...? Нормальные такие болельщики у МЮ. У условного текстильщика и то поболее.
протон
протон
15 апреля в 17:04
Смена руководства клуба не изменит МЮ.
Проблемы в другом - в менеджменте, в селекции, в составе который на 1 месте по зарплатам. Эти вопросы Глейзеры не решают, они лишь одобряют и дают согласие. А вот кто преподносит те ли иные кандидатуры тренеров, подбора игроков, за раздувания зарплат, те ответственны за ситуацию в клубе. Что могут Гейзеры? Поменять систему, менеджмент и т.д., но совет директоров будет против, поэтому это выгодно скорее всего совету директоров, которые скорее всего накаляют ситуацию среди болельщиков.
Придет шейх и кто-то другой будет то же самое, только денег для освоения будет больше, пока не сменится менеджмент.
minai
minai
15 апреля в 16:40
Разнесите там всё. Фанаты вы, или кто ?!
Carl Lewis
Carl Lewis
15 апреля в 16:37
Что есть, то есть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 апреля в 16:04, ред.
Некогда великий клуб превратился в гламурное зарабатывание денег.

То что пару десятилетий строил сэр Алекс были стёрты и размыты желанием заработать как можно больше.

Купив того же Роналду клуб заработал очень много денег на рекламе, но это убивает клуб как команду, командная игра становится всё хуже и хуже. А они хотят его оставить ещё на сезон, и ладно были бы цели благородные, а они хотят всего навсего заработать как можно больше в турне по северной Америке летом.
А так он может делать что хочет, всё равно наказания для него нет.

Так что можно понять болельщиков клуба, они хотят нормального руководства и побед своей команды.
beefs
beefs
15 апреля в 16:03
это не есть хорошо...
ЮЗИК
ЮЗИК
15 апреля в 15:44
Их понять можно
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