Фанаты МЮ провели акцию протеста против Глейзеров у базы клуба

Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают протесты против семьи Глейзеров, которая владеет клубом.
Около 20 болельщиков собрались у базы МЮ 15 апреля, демонстрируя плакаты с надписями «Глейзеры – вон» и «Позор».
В результате «Юнайтед» усилил меры безопасности у базы и закрыл главный вход.
То что пару десятилетий строил сэр Алекс были стёрты и размыты желанием заработать как можно больше.
Купив того же Роналду клуб заработал очень много денег на рекламе, но это убивает клуб как команду, командная игра становится всё хуже и хуже. А они хотят его оставить ещё на сезон, и ладно были бы цели благородные, а они хотят всего навсего заработать как можно больше в турне по северной Америке летом.
А так он может делать что хочет, всё равно наказания для него нет.
Так что можно понять болельщиков клуба, они хотят нормального руководства и побед своей команды.
То что пару десятилетий строил сэр Алекс были стёрты и размыты желанием заработать как можно больше.
Купив того же Роналду клуб заработал очень много денег на рекламе, но это убивает клуб как команду, командная игра становится всё хуже и хуже. А они хотят его оставить ещё на сезон, и ладно были бы цели благородные, а они хотят всего навсего заработать как можно больше в турне по северной Америке летом.
А так он может делать что хочет, всё равно наказания для него нет.
Так что можно понять болельщиков клуба, они хотят нормального руководства и побед своей команды.
Проблемы в другом - в менеджменте, в селекции, в составе который на 1 месте по зарплатам. Эти вопросы Глейзеры не решают, они лишь одобряют и дают согласие. А вот кто преподносит те ли иные кандидатуры тренеров, подбора игроков, за раздувания зарплат, те ответственны за ситуацию в клубе. Что могут Гейзеры? Поменять систему, менеджмент и т.д., но совет директоров будет против, поэтому это выгодно скорее всего совету директоров, которые скорее всего накаляют ситуацию среди болельщиков.
Придет шейх и кто-то другой будет то же самое, только денег для освоения будет больше, пока не сменится менеджмент.
Проблемы в другом - в менеджменте, в селекции, в составе который на 1 месте по зарплатам. Эти вопросы Глейзеры не решают, они лишь одобряют и дают согласие. А вот кто преподносит те ли иные кандидатуры тренеров, подбора игроков, за раздувания зарплат, те ответственны за ситуацию в клубе. Что могут Гейзеры? Поменять систему, менеджмент и т.д., но совет директоров будет против, поэтому это выгодно скорее всего совету директоров, которые скорее всего накаляют ситуацию среди болельщиков.
Придет шейх и кто-то другой будет то же самое, только денег для освоения будет больше, пока не сменится менеджмент.