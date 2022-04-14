Фанаты «Атлетико» оскорбляли Гвардиолу во время матча ЛЧ

Фанаты «Атлетико» оскорбляли Хосепа Гвардиолу в конце матча с «Манчестер Сити». Команды разошлись ничьей (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, по сумме двух встреч (0:1) в полуфинал вышел английский клуб.
В конце второго тайма болельщики мадридского клуба на «Ванда Метрополитано» начали скандировать нецензурные кричалки.
По информации источника, почти весь стадион скандировал: «Сын ш**хи, Пеп Гвардиола».
Эта же Европа хочет видеть их на ЧМ. Чтобы провоцировали там Россию своими гебельскими кричалками.
Эта же Европа хочет видеть их на ЧМ. Чтобы провоцировали там Россию своими гебельскими кричалками.