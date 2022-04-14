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Фанаты «Атлетико» оскорбляли Гвардиолу во время матча ЛЧ

14 апреля 2022, 08:59
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Фанаты «Атлетико» оскорбляли Хосепа Гвардиолу в конце матча с «Манчестер Сити». Команды разошлись ничьей (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, по сумме двух встреч (0:1) в полуфинал вышел английский клуб.

В конце второго тайма болельщики мадридского клуба на «Ванда Метрополитано» начали скандировать нецензурные кричалки.

По информации источника, почти весь стадион скандировал: «Сын ш**хи, Пеп Гвардиола».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
14 апреля в 16:57
Таким неадекватам зачем футбол, только марают его.
Incredulous
Incredulous
14 апреля в 15:30
Какая команда и тренер, такие и болельщики.
Bensurr
Bensurr
14 апреля в 14:05
Ну это не хорошо
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Caniggia (раскрыть)
14 апреля в 12:46
Дисквалифицировать клуб на следующие 5 лет участия в еврокубках.
Igo0rek
Igo0rek
14 апреля в 12:31
Ну что поделать, если хромосома лишняя поддавливает))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 апреля в 12:19
Болельщики на Ванда Метрополитано офигеть как похожи по характеру на свою команду, особенно на вожака
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 апреля в 11:25
Это ещё цветочки. Кастрюлеголовые кричали и по хуже.
Эта же Европа хочет видеть их на ЧМ. Чтобы провоцировали там Россию своими гебельскими кричалками.
allemz
allemz
14 апреля в 10:21
    амурец
    амурец
    14 апреля в 10:09
    нельзя себя так вести на матчах, это не болельщики
    valeron4321
    valeron4321
    14 апреля в 09:47
    Фанаты правы.
    swed27
    swed27
    14 апреля в 09:18
    Некрасиво конечно поступили болельщики
    Caniggia
    Caniggia
    14 апреля в 09:12, ред.
    Стадо быдлятских кретинов! Достойно проигрывать не умеют и начинают изрыгать свои омерзительные и зловонные речёвки! За такое надо бы наложить штраф на Атлетико и дисквалифицировать стадион на следующие матчи еврокубков с Атлетико.
    Байкал-38
    Байкал-38
    14 апреля в 09:05
    Гвардиоле по барабану их оскорбления, МС дальше, а матрасникам помахал ручкой.
    stanichnik
    stanichnik
    14 апреля в 09:01
    Дуракам закон не писан
    Конкурс бот
    Конкурс бот
    14 апреля в 09:00
    rubinovyi2 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 28. Поздравляем! Лига чемпионов 2021/2022
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