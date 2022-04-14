Фанаты «Атлетико» оскорбляли Гвардиолу во время матча ЛЧ

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14 апреля 2022, 08:59

Фанаты «Атлетико» оскорбляли в конце матча с «Манчестер Сити». Команды разошлись ничьей (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, по сумме двух встреч (0:1) в полуфинал вышел английский клуб.

В конце второго тайма болельщики мадридского клуба на «Ванда Метрополитано» начали скандировать нецензурные кричалки.

По информации источника, почти весь стадион скандировал: «Сын ш**хи, Пеп Гвардиола».